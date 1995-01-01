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    Дюков: «Вижу прогресс у сборной России Карпина»

    Президент РФС Александр Дюков дал оценку игре сборной России после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Он видит прогресс.

    – Игра была непростой. К качеству игры, конечно же, есть вопросы. Но вы знаете, что сборная испытывает серьезные кадровые проблемы. Важно было добиться победы. Мы ее и одержали.

    – Вы видите прогресс в сборной Карпина?

    – Я вижу. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать.

    • В домашнем матче со Словакией Россия владела мячом 26% времени.
    • Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.
    • При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).

    Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +804

      vovan55 25 минут назад

      с таким прогрессом мы точно победим всех...лет через 200 и то если остальные замрут...пора молодёжку выставлять - пусть обкатываются...

      0
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      Рейтинг: +8556

      playsh 41 минуту назад

      "Прогресс" ,несомненно,есть.Просто Дюков умный,видит то,что не видим мы.Владеть мячом 26% при никакой игре и, не забив ни одного мяча выиграть матч - это подвиг,аналогов которому в мире нет.Прогресс о.х.уительный,нам просто не понять.

      3
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      Рейтинг: +25506

      Боцман59rus 1 час назад

      - продавливай своим ресурсом, возвращение людей на стадионы, прогрессивный ты наш!!! ... а с оценкой игры сборной, мы как- нибудь разберемся без тебя. Пока что пользыот тебя, как с козла молока - с лимитом тишина, с выборами - беда>)))

      2
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      Рейтинг: +17247

      derrik2000 1 час назад

      "– Вы видите прогресс в сборной Карпина?

      – Я вижу. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать."

      Отвечу припевкой из частушки:

      "ОХ-ОХ-ОХ-ОХ,
      Чё ж ты маленький не сдох?"

      3
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      Рейтинг: +3942

      Semenycch 1 час назад

      Молитва в храме в России: Господи, не назначай дураков начальниками!

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      Рейтинг: +13862

      KLIM777 1 час назад

      прогресс есть минимальный. Появился характер, появилась борьба, появился дух.

      Проблема в составе вся. Если Терехов на левом дебютирует в 31. Алло, Мудко, ответь за развитие футбола в те годы.

      1
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      Рейтинг: +1983

      acor94 1 час назад

      Может дюкова кто дюкнет, как в 90ые?

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