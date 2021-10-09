Дюков: «Вижу прогресс у сборной России Карпина»

Президент РФС Александр Дюков дал оценку игре сборной России после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Он видит прогресс.

– Игра была непростой. К качеству игры, конечно же, есть вопросы. Но вы знаете, что сборная испытывает серьезные кадровые проблемы. Важно было добиться победы. Мы ее и одержали.

– Вы видите прогресс в сборной Карпина?

– Я вижу. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать.

В домашнем матче со Словакией Россия владела мячом 26% времени.

Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.

При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).

Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»