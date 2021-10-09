Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дюков: «Вижу прогресс у сборной России Карпина»

9 октября 2021, 00:50
58

Президент РФС Александр Дюков дал оценку игре сборной России после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Он видит прогресс.

– Игра была непростой. К качеству игры, конечно же, есть вопросы. Но вы знаете, что сборная испытывает серьезные кадровые проблемы. Важно было добиться победы. Мы ее и одержали.

– Вы видите прогресс в сборной Карпина?

– Я вижу. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать.

  • В домашнем матче со Словакией Россия владела мячом 26% времени.
  • Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.
  • При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).

Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1633730596
"– Вы видите прогресс в сборной Карпина? – Я вижу. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать." Отвечу припевкой из частушки: "ОХ-ОХ-ОХ-ОХ, Чё ж ты маленький не сдох?"
Ответить
Plyash
1633733596
"Прогресс" ,несомненно,есть.Просто Дюков умный,видит то,что не видим мы.Владеть мячом 26% при никакой игре и, не забив ни одного мяча выиграть матч - это подвиг,аналогов которому в мире нет.Прогресс о.х.уительный,нам просто не понять.
Ответить
vovan55
1633734529
с таким прогрессом мы точно победим всех...лет через 200 и то если остальные замрут...пора молодёжку выставлять - пусть обкатываются...
Ответить
Из Твери Леха
1633752836
Пока мы не станем отправлять игроков в Европу - никого прогресса не будет. Только там можно опыт получить, чтоб потом на уровне сборных хотя бы не позорится. Продумывать этот вопрос нужно в РПЛ и отправлять пусть даже в команды второй половины таблицы бундеслиги/серии А и желательно уже лет в 19-20, а не так как пожилого Кокошу да к тому же после зоны.
Ответить
oyabun
1633754394
То что команда набрала очки это хорошо. Обсуждать качество игры нет смысла - все и так всё видели. Пугает другое - что наша огромная страна не в состоянии наскрести игроков для своей сборной чтобы по крайней мере на равных противостоять таким странам-лилипутам как Словения, Словакия.. которых и на карте то с трудом сыщешь. Соответственно и населения у них кот наплакал. Да у нас по определению таких основных составов должно быть 3-4, чтобы спокойно выставлять вместо одних травмированных других равноценных игроков. А мы плачемся - тот травмирован, этот, играть некому. Дожились то! В итоге отбивались так, как будто против нас выставлена сборная Мира. Ну повезло, да. Выиграли. Надолго ли такого везения хватит?
Ответить
Январь 59
1633759060
Хейтеров много. Все так и устремились полить грязью победу сборной. Все с упорством продолжают ругать сборную, но никто не видит, что сегодня в нашем футболе нет нормальных игроков, зато что не клуб , а там Малкомы, Промесы, Вандерсоны, Классоны, Больбуены, Понтусы, Азмуны и прочие игроки африканского происхождения. А наша молодежь прикрываясь паспортами гоняет балду в ночных клубах, и выкладывает ролики с острова Бали. Более того как ни странно все в полный голос требуют отменить лимит на легионеров. Ну давайте отменим лимит, и что тогда? В каждой команде по 10 афромяченогов, а сборная? А национальный патриотизм? Ну давайте пригласим в РФС и РПЛ иностранных специалистов. Давайте пригласим рабочих с Украины и средней Азии , давайте пригласим в правительство работников Госдепа и Еврокомисаров. Давайте Сибирь и Дальний восток отдадим Китаю. А мы куда потом пойдем? С таким же успехом как и наших футболистов, из наших клубов нас выгонят и с работы и с места жительства. Какой странный у нас подход к многим проблемам?. Мы все хотим видеть в Спартаках, Зенитах Локомотивах Краснодарах игроков высшего уровня, а своих воспитывать не хотим. Не только воспитывать, но и видеть на поле в составе своих команд таких игроков как Кутепов, Чалов, Игнатьев. Краснодар с легкостью расстался с Фоминым, Уткиным, Игнатьевым, Шапи, зато Т.Вильена , Классон, Кайо, Спаич постоянно косячат на поле и выходят в основе. Уж лучше бы в основе играла своя молодежь, уж лучше бы два три года в середняках, но потом было бы чем гордится в нашем футболе. Грустно это все. Грустно потому как руководство РПЛ И РФС напоминает басню Крылова Лебедь рак и щука.
Ответить
tushkanlz
1633759152
Прогресс - ?! Какой - ?! Ужас какой - то...Получается, каждый видел то, что смог.. «Вижу – вижу» только жижу, всё – дерьмо, кроме мочи… Спасибо Матвею и невезенью словаков.
Ответить
slavа0508
1633760263
Вот с такими президентами и живём . которые и в говне стараются видеть успехи своей работы ..
Ответить
insider_retro
1633760830
Вздор и абсурд в исполнении Дюкова. То, что все видели оправдать нЕчем и нЕзачем...
Ответить
portero
1633764960
надо уметь смотреть...
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
5
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+