Дюков: «Вижу прогресс у сборной России Карпина»

Президент РФС Александр Дюков дал оценку игре сборной России после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Он видит прогресс.
– Игра была непростой. К качеству игры, конечно же, есть вопросы. Но вы знаете, что сборная испытывает серьезные кадровые проблемы. Важно было добиться победы. Мы ее и одержали.
– Вы видите прогресс в сборной Карпина?
– Я вижу. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать.
- В домашнем матче со Словакией Россия владела мячом 26% времени.
- Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.
- При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).
Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого