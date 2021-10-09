Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Он недоволен качеством игры.

«Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всe и так было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Такие матчи бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. В таких случаях надо терпеть, показывать, что мы команда.

По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.

Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков сыграли достойно. Нельзя говорить отдельно от команды, но для первой игры достойно», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».