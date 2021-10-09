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  • Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

9 октября 2021, 00:27
45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Он недоволен качеством игры.

«Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всe и так было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Такие матчи бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. В таких случаях надо терпеть, показывать, что мы команда.

По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.

Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков сыграли достойно. Нельзя говорить отдельно от команды, но для первой игры достойно», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

  • Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.
  • При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).
  • Следующий соперник – Словения.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Словакия Карпин Валерий
Комментарии (45)
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Smekaev
1633729912
Валера из этого сброда собрал команду, которая выигрывает, несмотря на свои кривоногость и скудоумие! Ни одного игрока, который бы весь матч отыграл ровно и на уровне. Джикия еще как-то лучше остальных смотрелся, но и он несколько ляпов серьезных допустил. Сафонов молодец, но если бы словаки были поточнее... Заболотный вообще непонятно зачем вышел! Блин, нам просто повезло, что словаки - слабая сборная. И пусть никто не возражает - она сильной может показаться только на фоне Лихтенштейна или Кипра. А говорить, что все в футбол играть научились... А вот мы, по ходу, нет. Хочется еще написать кучу претензий к нашим игрокам, только зачем? Лучше они от этого не станут. Вся надежда, что новое поколение, такое как Захарян, подрастет и заиграет уже как надо вместо этих инвалидов.
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kosmonaft
1633731903
Валера верим
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Боцман59rus
1633732658
_ послушай Валера, как говорил один персонаж в фильме 28 Панфиловцев" ...нам за Родину умирать не надо, нам сегодня за Родину пожить надо))
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rattyboy
1633732810
.... и как сказал небезизвестный Швондер: - "Это позор какой-то"
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_-G-F-_
1633752016
А в чем, собственно, недовольство? Мы не пропустили при Карпине ни одного мяча (да, пускай часто фартит, но везет тому, кто везет), что с нашей-то защитой уже шикарное достижение. Мы не проиграли ни одного матча, что тоже значимо. У нас постоянно недостает ключевых игроков (кто-то отказывается, кто-то травмируется), на что звоночек клубам - почему их игроки так часто ломаются. Я понимаю если игроку в ногу въехали - травма логична. Но травмы на тренировках и на пустом месте - это не может быть нормой. А что касается зрелищности игры, то ,лично я, ее и не ждал. Ну серьезно - сборная обновляется, некоторые парни вообще в первый раз играли друг с другом - тут никаких связей и быть не могло. Сейчас по сути строится сборная почти с нуля. Если защита плюс минус не менялась, хотя и она на 50% была другая, то нападение у нас часто совершенно разные игроки. Так что пока что дать зрелищности не стоит и это логично. А вообще - это наша русская черта такая. Побеждаем - плохо, ничья - плохо, проиграли - плохо. Может лучше понизить планку своих ожиданий? Мы далеко не топ, чтобы всех обыгрывать и еще и зрелища показывать.
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alex1951
1633754636
Выходить надо с Перваго Места и точка......Ты тренер ,флаг тебе в руки ,барабан на шее .....Работай ,улучшай,мысли,дрессируй,куй и тогда получишь.... результат))))
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Krics
1633761393
что вы за люди такие ,поддержите сборную нет у нас другой,ругать можно когда не выйдет в финальную часть ,а сейчас "вместе единны,мы не победимы"
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SPACE TRUCKIN
1633765137
вымучили называется... Карпин строит новую команду - на это уйдёт время... мне эта сборная нравится больше,чем при Черчесове...хотя бы на перспективу...с победой,друзья!
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Иван Петров 1986
1633765870
Три очка они и есть три очка. А игра соответствует нашему уровню, а он сейчас не слишком высок.
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Январь 59
1633768677
Задачу выполнили. Три очка добыли. Выводы на поверхности- ну нет сегодня в нашем футболе игроков равных Кипиани, Черенкову, Оганесяну, Хидиятулину, Блохину, Родионову, Карпину, Мостовому, Юрану, Дарасерия, Протасову, Шестерневу, Стрельцову, Мунтяну, Балтаче. Зато в каждой команде РПЛ есть свой Азмун, Классон, Вендел, Промес. Еще и натурализованный М. Фернандес отказался от сборной, Если уберут лимит, то клубы РПЛ будут состоять из игроков африканского происхождения. Вот тогда будем натурализовать афромяченогов и играть в чернокожий футбол.
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