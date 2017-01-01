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    Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Он недоволен качеством игры.

    «Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всe и так было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Такие матчи бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. В таких случаях надо терпеть, показывать, что мы команда.

    По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.

    Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков сыграли достойно. Нельзя говорить отдельно от команды, но для первой игры достойно», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

    • Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.
    • При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).
    • Следующий соперник – Словения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8545

      playsh 2 минуты назад

      Не просто так повезло,видимо,вчера вместо сладостей дерьмом команду накормил?

      0
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      Рейтинг: +56

      33! 4 минуты назад

      Карпин, похоже, везунчик, как и Гус когда-то

      1
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    • ...
      Рейтинг: +174

      haxxproxx 10 минут назад

      Уже какой матч ничего не получается...

      0
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      Рейтинг: +8545

      playsh > haxxproxx 1 минуту назад

      Кроме набора очков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1634

      DMитрий 13 минут назад

      Не Валера... По отношению к нашей сборной надо говорить: бывает что когда-то получается, но не сегодня. А сегодня было обычное нормальное явление. Бывает что везёт.

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