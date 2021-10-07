Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Сборная России помогла тяжелобольному ребенку из Казани

    11-летний Эмир Зиннатуллин из Казани получил помощь от футболистов и тренеров сборной России.

    Мальчику, прикованному с рождения к постели, купили необходимое оборудование. В частности, были оплачены ортезы с фиксацией ног и распоркой, а также особый корсет для избежания сложной операции на позвоночнике.

    «Сегодня нашей семье пришла совершенно неожиданная существенная помощь! Игроки и тренеры сборной России по футболу – мы очень благодарны Вам за финансовую поддержку для лечения нашего сына Эмира!

    Это оказалось очень своевременно и мы от всего сердца благодарим вас! Сегодня вы меняете к лучшему жизнь одного маленького человека. Пусть это станет вашей доброй традицией! Вы красавцы! Большой Вам удачи и победы!» – говорится в посте, опубликованном в инстаграм-аккаунте семьи Эмира.

    «История простая. Попросили помочь ребенку. Подумали – сделали. Хотим, чтобы это стало нормой и традицией.

    Хочется, чтобы на каждом сборе нашей команды были такие действия игроков. За один день всe собрали.

    Благодарен всем без исключения. В сборной собраны настоящие люди», – прокомментировал ситуацию главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2021 22:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8525

      playsh 1 час назад

      Молодцы,ребятки,спасибо Вам,что Вы ближе к народу,чем депутаты со своими партиями и президентом.Сытые голодного не разумеют.
      Удачи Вам завтра со Словаками.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90040
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru