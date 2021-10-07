Сборная России помогла тяжелобольному ребенку из Казани

11-летний Эмир Зиннатуллин из Казани получил помощь от футболистов и тренеров сборной России.

Мальчику, прикованному с рождения к постели, купили необходимое оборудование. В частности, были оплачены ортезы с фиксацией ног и распоркой, а также особый корсет для избежания сложной операции на позвоночнике.

«Сегодня нашей семье пришла совершенно неожиданная существенная помощь! Игроки и тренеры сборной России по футболу – мы очень благодарны Вам за финансовую поддержку для лечения нашего сына Эмира!

Это оказалось очень своевременно и мы от всего сердца благодарим вас! Сегодня вы меняете к лучшему жизнь одного маленького человека. Пусть это станет вашей доброй традицией! Вы красавцы! Большой Вам удачи и победы!» – говорится в посте, опубликованном в инстаграм-аккаунте семьи Эмира.

«История простая. Попросили помочь ребенку. Подумали – сделали. Хотим, чтобы это стало нормой и традицией.

Хочется, чтобы на каждом сборе нашей команды были такие действия игроков. За один день всe собрали.

Благодарен всем без исключения. В сборной собраны настоящие люди», – прокомментировал ситуацию главный тренер российской сборной Валерий Карпин.