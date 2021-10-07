Манчини – о поражении от Испании: «Это придало нам силы»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что после поражения от Испании в 1/2 финала Лиги наций (1:2) его команда станет сильнее. Больше тайма итальянцы играли в меньшинстве.

«Мы могли выпустить более молодых футболистов, но, несмотря на поражение, выступление придало нам силы.

Удаление Леонардо Бонуччи? Он не должен был получать ни одну из своих карточек», – считает Манчини.

Италия прервала серию из 37 матчей без поражений.

Италия – действующий победитель Евро.

За 3-е место в Лиге наций Италия сыграет либо с Бельгией, либо с Францией.

Италия проиграла дома в официальном матче впервые с 1999 года