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    Манчини – о поражении от Испании: «Это придало нам силы»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что после поражения от Испании в 1/2 финала Лиги наций (1:2) его команда станет сильнее. Больше тайма итальянцы играли в меньшинстве.

    «Мы могли выпустить более молодых футболистов, но, несмотря на поражение, выступление придало нам силы.

    Удаление Леонардо Бонуччи? Он не должен был получать ни одну из своих карточек», – считает Манчини.

    • Италия прервала серию из 37 матчей без поражений.
    • Италия – действующий победитель Евро.
    • За 3-е место в Лиге наций Италия сыграет либо с Бельгией, либо с Францией.

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    Источник: Football Italia

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