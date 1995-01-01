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    Карпин: «Не расстроен, что Дзюба не приехал в сборную»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил отношение к отказу форварда Артема Дзюбы к приезду на октябрьские игры. Он не расстроен.

    «Мне Дзюба нужен в сборной? Да. Расстроен ли, что он не приедет? Нет», – сказал Карпин.

    • Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.
    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

    Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии34
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      Рейтинг: +10818

      житель СПб 9 минут назад

      Действия Валерия Георгиевича - не мудрые, хотя возраст уже мудрость предполагает. Нужен Дзюба - да позвони ему (не хочешь сам - пусть позвонит кто-то из твоих помощников). Если есть предмет - то тогда Дзюба заявит о готовности играть - ситуация изменилась. Если нужен - то не говори, что не жалеешь о его отсутствии. Детский сад! А если не жалеешь - то и вообще не говори о нем.

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      Рейтинг: +1050

      Loko_Roma 16 минут назад

      Валера **** двух СЛО а дальше сами приползут

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      Рейтинг: +6242

      nik55 18 минут назад

      Валера работай спокойно а на трепло питерских забей

      2
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      Рейтинг: +7856

      GoLenaStop 24 минуты назад

      Ага, Бздюба не приехал в сборную... Да и хрен с ним.
      А, что, за Россию играть некому?
      А, паспорта российские раздадим всем, кому захочется - левой и правой (Тёма знает)
      и - заиграем!
      А, тренер здесь ни при чём, его роль, како бычно, - отогнать лишних мух от кучи дерьма, в которую превратилась сборная России по ногомячу.
      Но это - наша куча, наша Родина.
      ХИ!

      3
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      Рейтинг: +52798

      portero 29 минут назад

      Да уж... Валера нужна победа, а с нашими ребятами тяжело, но ты и сам не подарок, засунь свои выпендроны подальше и выдай результат, а потом можешь выпендриваться, простим всё, за результат....
      Пока ты ничего не выдал... и хз куда качнется и понесёт нашу сборную.
      Удачи жду
      Побед!!!

      0
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      Рейтинг: +20

      Storm13 > portero 18 минут назад

      Прежде всего железная дисциплина, полное выполнение установки тренерского штаба, полная работа на поле, выложится изо всех сил, как шахтёр, как металлург, как рабочий человек который получает 30-50 т.р. и не вякать что устал, что чувствую не готов, отдохну и вот тогда приеду в сборную и поиграю. Попробуйте у себя на работе так сказать, что услышишь в ответ. Пошёл вон, ворота видишь, тебя здесь никто не держит. Зажрались дармоеды, типа мы же футболисты профессионалы, но полностью выложится 90 минут не в силах. Отработать надо так, чтобы простой рабочий человек, увидев этих футболистов мог им сказать открыто, спасибо сынок или братишка, ты действительно выложился на полную, мы тобой гордимся. Этого к сожалению , сегодня нет!

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      Рейтинг: +2115

      R_a_i_n > Storm13 16 минут назад

      аплодирую стоя

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      Рейтинг: +20

      Storm13 30 минут назад

      Карпин прав, на 100% и сверх того!
      Главный тренер сборной для футболистов, как генерал в армии, который полностью несёт ответственность за дисциплину в подразделениях, и отвечает за выполнение поставленной задачи. Что должен сделать генерал с тем солдатом, который отвечает что не готов к выполнению приказа? Развели демагогию, либералы.

      2
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      Рейтинг: +287

      БОМЖАРНИК 31 минуту назад

      Мы тоже ни расстроены

      1
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      Рейтинг: +10

      d с 46 минут назад

      Пpoгнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +2115

      R_a_i_n 50 минут назад

      Карпуша только пару матчей в сборной провел, а Питерские бомжи все как один Валера-не верим))) Если чабана ненавидили все, то Карпушу только Питерские. Ну Сочинцы им еще подсирают. Готов пообщаться, давайте бомжики бомбите, только аргументированно. ПьяномуГубошлепу и Спириту не писать, пока не ответят на вопрос про Шунина.

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      Рейтинг: +2115

      R_a_i_n > житель СПб 24 минуты назад

      ммм, извинений??? я что-то пропустил??

      0
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      Рейтинг: +2115

      R_a_i_n > житель СПб 20 минут назад

      по поводу хамства... пока всякие бомжики аля тарасофка, литейный и прочая лабуда будут писать ересь в сторону всем известного клуба, с нашей стороны будет тоже самое, ибо вторую щёку подсталяйте сами.

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      Рейтинг: +3032

      AZ > житель СПб 16 минут назад

      тут только один неадекват спартака, он не болельщик, он "мамкин фанат", который материт всех подряд, и имя ему - спартач80

      0
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      Рейтинг: +10818

      житель СПб > R_a_i_n 15 минут назад

      Извините, пожалуйста, это, видимо, я спутал Вас с другим невыдержанным спартаковским болельщиком. (его имя -rash1959 ).

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      Рейтинг: +2115

      R_a_i_n > житель СПб 13 минут назад

      Будь здоров, наш Питерский друг!

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      Рейтинг: +10818

      житель СПб > AZ 12 минут назад

      Вы очень сильно ошибаетесь! Последнее время я все больше убеждаюсь в том, что именно спартаковские некоторые болельщики не соблюдают никаких приличий. Среди них - силвер29, в меньшей степени - rash1959. В отношении первого я уже решил принять правовые меры, а от второго жду извинений за хамство.

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      Рейтинг: +2115

      R_a_i_n > AZ 12 минут назад

      да норм мужик он, нас всех может заносить иногда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3032

      AZ > житель СПб 11 минут назад

      Не позавидую Вам... Но у вас противостояние. Зенит - Спартак... У меня такого нет... Я просто прочитал комментарии того персонажа, в разных ветках, разным людям, и заметил, что кроме себя он никого не уважает...

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      Рейтинг: +3032

      AZ > R_a_i_n 10 минут назад

      да какой норм... Комментарии его почитайте... И дело не в клубных пристрастиях.. Просто нужно знать, что такое совесть и воспитание...

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      Рейтинг: +10818

      житель СПб > AZ 6 минут назад

      Совершенно с Вами согласен! Клубы здесь не при чем.

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      Рейтинг: +3032

      AZ 51 минуту назад

      На самом деле интересно наблюдать картину.... После ЧЕ все кричали, Дзюба - вали, черчес - вали... прошел месяц, другой.... И читаешь комментарии - "Карпин - дурак" "Дзюба король сборной" "Дзюба нам нужен" "Карпин дно".... Просто смех....
      Мое мнение неизменно - черчес - клоун, дзюба - зазвездился, и результат в сборной не показывает... Пусть молодые играют в сборной, будущее страны. Карпин - отличный - прямой и невысокомерный тренер! Он в сборной только полтора месяца, а тут его уже хают... Вы уже определитесь, господа диванные эксперты

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