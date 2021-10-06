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Карпин: «Не расстроен, что Дзюба не приехал в сборную»

6 октября 2021, 19:14
58

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил отношение к отказу форварда Артема Дзюбы к приезду на октябрьские игры. Он не расстроен.

«Мне Дзюба нужен в сборной? Да. Расстроен ли, что он не приедет? Нет», – сказал Карпин.

  • Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.
  • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
  • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (58)
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vladimir-7
1633538015
Как может расстроиться тренер, что игрока в команде не будет, конечно нет, потому что сам организовал его отсутствие в команде. Расстроятся ли болельщики, если Карпин уйдет? Нужен ли Карпин сборной России? Расстроится Дзюба, если Карпина выгонят? НЕТ!!!
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Sancho010365
1633538272
Кому интересна эта тема непонятно, две недели мусолят. Ну не уважают они друг друга. Не берусь гарантировать, может Дзюба и прав, знает Карпина и чувствует, что не всё хорошо в сборной. Чуть что будет козлом отпущения. Он последовал за Акинфеевым и Фернандесом. В конце концов парни тоже уважают себя.
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semm
1633540393
Валера, не дай бог тебе сейчас облажатся - всю твою свлочную натуру тогда полоскать начнут и недруги и друзья все
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AZ
1633541699
На самом деле интересно наблюдать картину.... После ЧЕ все кричали, Дзюба - вали, черчес - вали... прошел месяц, другой.... И читаешь комментарии - "Карпин - дурак" "Дзюба король сборной" "Дзюба нам нужен" "Карпин дно".... Просто смех.... Мое мнение неизменно - черчес - клоун, дзюба - зазвездился, и результат в сборной не показывает... Пусть молодые играют в сборной, будущее страны. Карпин - отличный - прямой и невысокомерный тренер! Он в сборной только полтора месяца, а тут его уже хают... Вы уже определитесь, господа диванные эксперты
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Storm13
1633542981
Карпин прав, на 100% и сверх того! Главный тренер сборной для футболистов, как генерал в армии, который полностью несёт ответственность за дисциплину в подразделениях, и отвечает за выполнение поставленной задачи. Что должен сделать генерал с тем солдатом, который отвечает что не готов к выполнению приказа? Развели демагогию, либералы.
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portero
1633543024
Да уж... Валера нужна победа, а с нашими ребятами тяжело, но ты и сам не подарок, засунь свои выпендроны подальше и выдай результат, а потом можешь выпендриваться, простим всё, за результат.... Пока ты ничего не выдал... и хз куда качнется и понесёт нашу сборную. Удачи жду Побед!!!
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GoLenaStop
1633543308
Ага, Бздюба не приехал в сборную... Да и хрен с ним. А, что, за Россию играть некому? А, паспорта российские раздадим всем, кому захочется - левой и правой (Тёма знает) и - заиграем! А, тренер здесь ни при чём, его роль, како бычно, - отогнать лишних мух от кучи дерьма, в которую превратилась сборная России по ногомячу. Но это - наша куча, наша Родина. ХИ!
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nik55
1633543702
Валера работай спокойно а на трепло питерских забей
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житель СПб
1633544231
Действия Валерия Георгиевича - не мудрые, хотя возраст уже мудрость предполагает. Нужен Дзюба - да позвони ему (не хочешь сам - пусть позвонит кто-то из твоих помощников). Если есть предмет - то тогда Дзюба заявит о готовности играть - ситуация изменилась. Если нужен - то не говори, что не жалеешь о его отсутствии. Детский сад! А если не жалеешь - то и вообще не говори о нем.
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Soccerdealer63
1633546656
Мы помним, как Черчесов НЕ ВЫЗВАЛ в сборную нашего лучшего (на тот момент) хава Денисова из-за "ЛИЧНОГО КОНФЛИКТА" ... Вот... Стасик, занимая государев пост, повёл себя как мальчишка недозрелый в дворовой песочнице(...и не писай а мой горшок)! А Карпин в аналогичной ситуации (согласен со многоими - конфликт есть, хотя... в случае с Зюбой природа конфликта другая в корне) повёл себя как зрелый мужчина и менеджер - он зазнавшегося дрочуна-недоумка в сборную вызвал... как бы Зюбо не Карпину лично противен! (Дело тут, конечно же, не в дро... Зюба и Карпин - антагонисты в футбольном и жизненном смысле...) Мы помним, как Стасик ЦЕПЛЯЛСЯ ЗА МЕСТО главного тренера и миллионную зп! Уверен, Валера так делать не будет - сборная страны в его понимании - совместная работа и ответственность с футболистами и много ещё кем... Зюбе насрать на страну, это очевидно! У него даже мысли "сыграть через не могу" не возникает! Карпин не обязан перед ним унижаться и "звонить и уговаривать"... В конечном итоге, черчесовскую сборную, где "всё было через жо...пардон - ЧЕРЕЗ ЗЮБУ" мы намотрелись... Много там у нас было поводов для гордости?
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