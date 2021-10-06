Карпин: «Не расстроен, что Дзюба не приехал в сборную»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил отношение к отказу форварда Артема Дзюбы к приезду на октябрьские игры. Он не расстроен.
«Мне Дзюба нужен в сборной? Да. Расстроен ли, что он не приедет? Нет», – сказал Карпин.
- Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.
- Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
- 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»