Карпин: «Не расстроен, что Дзюба не приехал в сборную»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил отношение к отказу форварда Артема Дзюбы к приезду на октябрьские игры. Он не расстроен.

«Мне Дзюба нужен в сборной? Да. Расстроен ли, что он не приедет? Нет», – сказал Карпин.

Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.

Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.

11 октября сборная проведет игру со Словенией.

Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»