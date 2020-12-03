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    Манчини: « Было бы здорово сразу после Евро выиграть и Лигу наций. Матч с Испанией получится увлекательным»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий перед полуфиналом Лиги наций с Испанией.

    «С Испанией на Евро-2020 нам пришлось труднее всего. Это отличная команда с очень хорошими футболистами. Матч точно получится увлекательным. Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры. Сейчас все будет иначе.

    Когда играет сборная, «Сан-Сиро» обычно забит до отказа. Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций. И было бы прекрасно пораньше пробиться на чемпионат мира, но это будет нелегко», – сказал Манчини.

    • Матч Италия – Испания пройдет сегодня, 6 октября.
    • Начало – в 21:45 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      glinde 15 минут назад

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      Рейтинг: +1282

      Alex Y 23 минуты назад

      Правильно, а почему бы и нет)

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