Манчини: « Было бы здорово сразу после Евро выиграть и Лигу наций. Матч с Испанией получится увлекательным»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий перед полуфиналом Лиги наций с Испанией.

«С Испанией на Евро-2020 нам пришлось труднее всего. Это отличная команда с очень хорошими футболистами. Матч точно получится увлекательным. Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры. Сейчас все будет иначе.

Когда играет сборная, «Сан-Сиро» обычно забит до отказа. Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций. И было бы прекрасно пораньше пробиться на чемпионат мира, но это будет нелегко», – сказал Манчини.