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    Карпин – об Адамове: «Перспективный защитник с хорошими задатками. Резкий, агрессивный»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в команду защитника «Урала» Арсена Адамова.

    • Адамову 21 год.
    • В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.

    – Это перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в «Ростове», вызвать, но перспективнее Адамов.

    – Рассматривали ли вы Адамова для «Ростова»?

    – Для «Ростова» точно нет.

    – Почему вы думаете о перспективе, а не о результате? Может быть, Козлов принес больше бы пользы прямо сейчас?

    – Может, да, а может, и нет. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому что у него есть опыт выступления за сборную, он не совсем молодой.

    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10804

      житель СПб 17 минут назад

      "Резкий, агрессивный" защитник - это в перспективе костолом, или автор желтых и красных карточек (не в перспективе, а сейчас). Не могу разделить энтузиазм Валерия Георгиевича.

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