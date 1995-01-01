Карпин – об Адамове: «Перспективный защитник с хорошими задатками. Резкий, агрессивный»

"Резкий, агрессивный" защитник - это в перспективе костолом, или автор желтых и красных карточек (не в перспективе, а сейчас). Не могу разделить энтузиазм Валерия Георгиевича.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в команду защитника «Урала» Арсена Адамова.
- Адамову 21 год.
- В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.
– Это перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в «Ростове», вызвать, но перспективнее Адамов.
– Рассматривали ли вы Адамова для «Ростова»?
– Для «Ростова» точно нет.
– Почему вы думаете о перспективе, а не о результате? Может быть, Козлов принес больше бы пользы прямо сейчас?
– Может, да, а может, и нет. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому что у него есть опыт выступления за сборную, он не совсем молодой.
- Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
- 11 октября сборная проведет игру со Словенией.