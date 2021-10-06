Карпин – об Адамове: «Перспективный защитник с хорошими задатками. Резкий, агрессивный»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в команду защитника «Урала» Арсена Адамова.

Адамову 21 год.

В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.

– Это перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в «Ростове», вызвать, но перспективнее Адамов.

– Рассматривали ли вы Адамова для «Ростова»?

– Для «Ростова» точно нет.

– Почему вы думаете о перспективе, а не о результате? Может быть, Козлов принес больше бы пользы прямо сейчас?

– Может, да, а может, и нет. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому что у него есть опыт выступления за сборную, он не совсем молодой.