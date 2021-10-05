Галицкий: «Стадион «Краснодара» – театр и храм футбола. Здесь не прыгают с пивом под AC/DC»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему не использует домашнюю арену клуба для проведения концертов и других мероприятий.

– Почему вы не зарабатываете на стадионе, на парке?

– Я вообще сейчас не зарабатываю, а трачу – это разные периоды в жизни.

Я уважаю тех, кто зарабатывает на стадионе. Но у нас немного другой подход. Это футбольная арена, на которой с пивом прыгать на креслах во время концерта AC/DC не будут, вытаптывать траву и все прочее.

Это для нас – может, мы сумасшедшие – храм футбола. И там будет только футбол. Это наша позиция, она имеет право на жизнь. Я «Зенит» понимаю – у них уехало поле, вышли, попрыгали, траву не тронули.

– На стадионе «Спартака» свадьбы проводят, в Казани – семинары.

– Я не против. Послушайте, я не готов обсуждать семинары на «Спартаке» и свадьбы в Казани. Я говорю про нашу позицию – каждый клуб имеет право на ту позицию, которая у него есть.

Наша позиция – это театр футбола, храм футбола. И болельщики должны с придыханием ждать встречи со стадионом.

Для нас очень важно качество травы. Мы можем показывать тот футбол, когда Окриашвили забивает на 93-й, только на таком поле.

Стадион «Краснодар» вмещает 35 тысяч зрителей.

Галицкий – инициатор создания одноименного футбольного клуба, который был основан 22 февраля 2008 года.

«Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»