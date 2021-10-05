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  • Галицкий: «Стадион «Краснодара» – театр и храм футбола. Здесь не прыгают с пивом под AC/DC»

Галицкий: «Стадион «Краснодара» – театр и храм футбола. Здесь не прыгают с пивом под AC/DC»

5 октября 2021, 22:58
11

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему не использует домашнюю арену клуба для проведения концертов и других мероприятий.

– Почему вы не зарабатываете на стадионе, на парке?

– Я вообще сейчас не зарабатываю, а трачу – это разные периоды в жизни.

Я уважаю тех, кто зарабатывает на стадионе. Но у нас немного другой подход. Это футбольная арена, на которой с пивом прыгать на креслах во время концерта AC/DC не будут, вытаптывать траву и все прочее.

Это для нас – может, мы сумасшедшие – храм футбола. И там будет только футбол. Это наша позиция, она имеет право на жизнь. Я «Зенит» понимаю – у них уехало поле, вышли, попрыгали, траву не тронули.

– На стадионе «Спартака» свадьбы проводят, в Казани – семинары.

– Я не против. Послушайте, я не готов обсуждать семинары на «Спартаке» и свадьбы в Казани. Я говорю про нашу позицию – каждый клуб имеет право на ту позицию, которая у него есть.

Наша позиция – это театр футбола, храм футбола. И болельщики должны с придыханием ждать встречи со стадионом.

Для нас очень важно качество травы. Мы можем показывать тот футбол, когда Окриашвили забивает на 93-й, только на таком поле.

  • Стадион «Краснодар» вмещает 35 тысяч зрителей.
  • Галицкий – инициатор создания одноименного футбольного клуба, который был основан 22 февраля 2008 года.
  • «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Источник: инстаграм «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (11)
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житель СПб
1633464572
Уважение... И - здоровья!!
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Sancho010365
1633464998
Сергей Николаевич, Вы не сумасшедший, Вы молодец! Лично Вами я горжусь, что такую красоту сделали для моих земляков. Теперь бы Ваше стремление сосредоточить на команде и футбольной школе. Возьмите хотя бы одно чемпионство для начала. Вы тот человек, которого мы уважаем!
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вальтер79
1633465253
молодец вот оно отношение к футболу
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+50/-50
1633465523
Очень грамотный подход. Такому человеку уважение.
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Дядя Серёжа
1633482106
Жадность фраера погубит... А ты не фраер, ты нормальный пацан...
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glinde
1633502352
Пpoгнoзы футбольных матчей bet-org.ru
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slavа0508
1633517268
Как сказал сам Галицкий,, в гроб с собой деньги не унесешь и надо их оставлять где заработал " главное что бы их хватило , клуб требует больших расходов а бизнес у Галецкого сейчас не такой большой как раньше , так что клуб всё же наверное должен зарабатывать , хотя позиция очень привлекательная ,,,да и знает наверное он лучше нас хватит ему денег или нет ,,
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SPACE TRUCKIN
1633533004
эк хватил Галицкий! вообще то AC/DC одна из самых дорогих и востребованных групп в мире! и вряд ли она пРиехала бы ...ну а если б так случилось - то аншлаг был бы обеспечен,в отличии от матчей ФК Краснодар...и прыгать с пивом фанам группы уже не к лицу - основной массе творчества австралийцев от 45 до 65 лет...так,тусануть и вспомнить молодость...причем за любые деньги...
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