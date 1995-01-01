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    Галицкий: «Стадион «Краснодара» – театр и храм футбола. Здесь не прыгают с пивом под AC/DC»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему не использует домашнюю арену клуба для проведения концертов и других мероприятий.

    – Почему вы не зарабатываете на стадионе, на парке?

    – Я вообще сейчас не зарабатываю, а трачу – это разные периоды в жизни.

    Я уважаю тех, кто зарабатывает на стадионе. Но у нас немного другой подход. Это футбольная арена, на которой с пивом прыгать на креслах во время концерта AC/DC не будут, вытаптывать траву и все прочее.

    Это для нас – может, мы сумасшедшие – храм футбола. И там будет только футбол. Это наша позиция, она имеет право на жизнь. Я «Зенит» понимаю – у них уехало поле, вышли, попрыгали, траву не тронули.

    – На стадионе «Спартака» свадьбы проводят, в Казани – семинары.

    – Я не против. Послушайте, я не готов обсуждать семинары на «Спартаке» и свадьбы в Казани. Я говорю про нашу позицию – каждый клуб имеет право на ту позицию, которая у него есть.

    Наша позиция – это театр футбола, храм футбола. И болельщики должны с придыханием ждать встречи со стадионом.

    Для нас очень важно качество травы. Мы можем показывать тот футбол, когда Окриашвили забивает на 93-й, только на таком поле.

    • Стадион «Краснодар» вмещает 35 тысяч зрителей.
    • Галицкий – инициатор создания одноименного футбольного клуба, который был основан 22 февраля 2008 года.
    • «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: инстаграм «Коммент.Шоу»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2892

      +50/-50 28 минут назад

      Очень грамотный подход. Такому человеку уважение.

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      Рейтинг: +470

      вальтер79 32 минуты назад

      молодец вот оно отношение к футболу

      3
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      Рейтинг: +668

      Sancho010365 37 минут назад

      Сергей Николаевич, Вы не сумасшедший, Вы молодец! Лично Вами я горжусь, что такую красоту сделали для моих земляков. Теперь бы Ваше стремление сосредоточить на команде и футбольной школе. Возьмите хотя бы одно чемпионство для начала. Вы тот человек, которого мы уважаем!

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      Рейтинг: +10792

      житель СПб 44 минуты назад

      Уважение... И - здоровья!!

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