Агент Николича: «Со «Спартаком» переговоров не было»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы Марко Николича, опроверг слухи об интересе к тренеру со стороны «Спартака».

«Со «Спартаком» абсолютно никаких переговоров не было. В «Спартаке» есть тренер, последние две игры они сыграли очень хорошо – если так продолжат, то новый тренер им не понадобится.

Никаких связей ни со «Спартаком», ни с другими российскими клубами, кроме «Локо», пока не было», – сказал Йоксимович.