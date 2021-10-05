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    Агент Николича: «Со «Спартаком» переговоров не было»

    Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы Марко Николича, опроверг слухи об интересе к тренеру со стороны «Спартака».

    «Со «Спартаком» абсолютно никаких переговоров не было. В «Спартаке» есть тренер, последние две игры они сыграли очень хорошо – если так продолжат, то новый тренер им не понадобится.

    Никаких связей ни со «Спартаком», ни с другими российскими клубами, кроме «Локо», пока не было», – сказал Йоксимович.

    • Николич сегодня покинул «Локомотив».
    • Сербский тренер возглавлял клуб с июня 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21606

      vladimir-7 40 минут назад

      Со спартаком не было переговоров, а с Заремой были?

      0
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      Рейтинг: +2674

      Derzkiy1 1 час назад

      В ЦСКА давай, там тренера 4 года уже нету

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