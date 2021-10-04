Ван Гаал не вызывает Промеса в сборную Нидерландов из-за уголовного дела

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал объяснил, почему он не приглашает в команду полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Я не буду вызывать в сборную игроков, которые в таком положении [находятся под следствием].

Если футболист связан с таким делом, ему намного сложнее сосредоточиться на матче.

Когда он в России, он далек от этой ситуации, но в Нидерландах – близок», – сказал ван Гаал.