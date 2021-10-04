Ван Гаал не вызывает Промеса в сборную Нидерландов из-за уголовного дела

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал объяснил, почему он не приглашает в команду полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
«Я не буду вызывать в сборную игроков, которые в таком положении [находятся под следствием].
Если футболист связан с таким делом, ему намного сложнее сосредоточиться на матче.
Когда он в России, он далек от этой ситуации, но в Нидерландах – близок», – сказал ван Гаал.
- В конце прошлого года Промеса арестовывали на 3 дня.
- Он подозревается в нанесении ножевого ранения.
- Расследование уголовного дела против футболиста в Нидерландах продолжается.
Источник: AD.nl