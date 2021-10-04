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    Ван Гаал не вызывает Промеса в сборную Нидерландов из-за уголовного дела

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал объяснил, почему он не приглашает в команду полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    «Я не буду вызывать в сборную игроков, которые в таком положении [находятся под следствием].

    Если футболист связан с таким делом, ему намного сложнее сосредоточиться на матче.

    Когда он в России, он далек от этой ситуации, но в Нидерландах – близок», – сказал ван Гаал.

    • В конце прошлого года Промеса арестовывали на 3 дня.
    • Он подозревается в нанесении ножевого ранения.
    • Расследование уголовного дела против футболиста в Нидерландах продолжается.

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    Источник: AD.nl

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    04.10.2021 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21428

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Побаивается Луиска урок. )))

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