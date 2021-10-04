РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.

По информации РБК, с высокой долей вероятности это случится на следующей неделе. Прядкин уже обсудил свой уход с руководителями нескольких клубов чемпионата.

«Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию.

По первому сценарию Прядкин и (исполнительный директор РПЛ) Сергей Чебан уходят по собственному желанию, и на три месяца назначается и.о.

По второму сценарию, глава лиги объявляет о своем уходе и на три месяца, с согласования с клубами остается исполняющим обязанности для проведения тендера по правам на трансляции РПЛ и реформирования первенства», – сообщил РБК источник в правлении РПЛ.