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    РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию

    Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.

    По информации РБК, с высокой долей вероятности это случится на следующей неделе. Прядкин уже обсудил свой уход с руководителями нескольких клубов чемпионата.

    «Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию.

    По первому сценарию Прядкин и (исполнительный директор РПЛ) Сергей Чебан уходят по собственному желанию, и на три месяца назначается и.о.

    По второму сценарию, глава лиги объявляет о своем уходе и на три месяца, с согласования с клубами остается исполняющим обязанности для проведения тендера по правам на трансляции РПЛ и реформирования первенства», – сообщил РБК источник в правлении РПЛ.

    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
    • Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
    • Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9907

      Cleaner 1 час назад

      Прядкину, похоже, что то поинтереснее предложили...)

      0
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      Рейтинг: +213

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Еще бы остальная мафия питерская ушла и футбол бы наладился в стране!
      И великий зенит был бы на своем законном 10 месте)))

      3
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      Рейтинг: +17190

      derrik2000 2 часа назад

      "Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию."

      Ещё только "рассматривает вопрос"???
      Значит, намерен "посоветоваться с ответственными товарищами для принятия окончательного решения".
      То есть, если "ответственные товарищи" скажут, "на хрен ты нужен. Мотай отседова", он уйдёт "по собственному желанию.
      Именно так это звучит " переводе с птичьего языка".

      0
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      Рейтинг: +202

      заткнитемнерот 2 часа назад

      По-моему ВВП в вопросе лимита уже дал понять кто в футбольном доме хозяин. Неужели, все думают, что мнения клубов РПЛ что-то решают?
      Динамо спасает госструктура, как и ЦСКА, Зенит флагман газопроводчика, Федуну не дают продать клуб, Региональные клубы РПЛ плавают только благодаря госдотациям - школу не отремонтируют, но им дадут. Потому что - это политика.... и разпил.

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      Рейтинг: +21531

      vladimir-7 > заткнитемнерот 2 часа назад

      Такую муйню написал, что Динамо и ЦСКА спасает госструктура, а Зенит- газопроводчик, а вот бедный спартак из-за того, что Федуну не дают продать клуб. А про нефтеструктуру спартака, слегка упустил или просто забыл. И что дальше? Чего ты хотел сказать? Закончи свою мысль.

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      Рейтинг: +25156

      silver29 2 часа назад

      Ни один российский чиновник добровольно не слез с золотого унитаза, видимо в Газпроме никто за него не вписался вот и уходит "по собственному".

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      Рейтинг: +22762

      slavutiq70 3 часа назад

      Что Миллер не захотел поддержать???По собственному это когда ты сам взял и решил уйти . а не когда тебя попросили ...

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