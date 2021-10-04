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  • РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию

РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию

4 октября 2021, 13:33
13

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.

По информации РБК, с высокой долей вероятности это случится на следующей неделе. Прядкин уже обсудил свой уход с руководителями нескольких клубов чемпионата.

«Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию.

По первому сценарию Прядкин и (исполнительный директор РПЛ) Сергей Чебан уходят по собственному желанию, и на три месяца назначается и.о.

По второму сценарию, глава лиги объявляет о своем уходе и на три месяца, с согласования с клубами остается исполняющим обязанности для проведения тендера по правам на трансляции РПЛ и реформирования первенства», – сообщил РБК источник в правлении РПЛ.

  • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
  • Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
  • Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (13)
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slavа0508
1633343839
Что Миллер не захотел поддержать???По собственному это когда ты сам взял и решил уйти . а не когда тебя попросили ...
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заткнитемнерот
1633344805
По-моему ВВП в вопросе лимита уже дал понять кто в футбольном доме хозяин. Неужели, все думают, что мнения клубов РПЛ что-то решают? Динамо спасает госструктура, как и ЦСКА, Зенит флагман газопроводчика, Федуну не дают продать клуб, Региональные клубы РПЛ плавают только благодаря госдотациям - школу не отремонтируют, но им дадут. Потому что - это политика.... и разпил.
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derrik2000
1633346738
"Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию." Ещё только "рассматривает вопрос"??? Значит, намерен "посоветоваться с ответственными товарищами для принятия окончательного решения". То есть, если "ответственные товарищи" скажут, "на хрен ты нужен. Мотай отседова", он уйдёт "по собственному желанию. Именно так это звучит " переводе с птичьего языка".
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Axe111
1633361338
О Боже
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Hektor 84
1633370905
Главное Гришке Иванову сообщите! А то он до сих пор не в курсе.
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FanatSerj
1633436845
Ахххааа-хааааа "Сергей Чебан" вооот, а то писали Стас Чебан, Стас Чебан, а оказывается то Чабан Сергей!!! Опять не того и незаслуженно оклеветали )))
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