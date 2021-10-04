РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию

Президент РПЛ Сергей Прядкин близок к уходу со своего поста.
По информации РБК, с высокой долей вероятности это случится на следующей неделе. Прядкин уже обсудил свой уход с руководителями нескольких клубов чемпионата.
«Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию.
По первому сценарию Прядкин и (исполнительный директор РПЛ) Сергей Чебан уходят по собственному желанию, и на три месяца назначается и.о.
По второму сценарию, глава лиги объявляет о своем уходе и на три месяца, с согласования с клубами остается исполняющим обязанности для проведения тендера по правам на трансляции РПЛ и реформирования первенства», – сообщил РБК источник в правлении РПЛ.
- Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
- Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
- Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.