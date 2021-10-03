Адамов – о вызове в сборную: «Я к этому шел»

Защитник «Урала» Арсен Адамов прокомментировал вызов в сборную России. Он заменит травмированного Илью Самошникова.
«Хотел бы всех поблагодарить. Я очень рад вызову в сборную. Для меня это шаг вперед, я к этому шел. Рад оказаться в сборной. Если меня вызвали, значит я на правильном пути.
После игры я подошел к болельщикам, а Шалимов меня подозвал и говорит: «Знаешь, что тебя в сборную вызвали?» Я удивился: «В какую сборную?» Очень рад. Сейчас с командой улечу, а утром вылетаю в Москву», – сказал Адамов.
- Адамову 21 год.
- В этом сезоне он провел 10 игр в РПЛ.
- Россия проведет два отборочных матча ЧМ-2022 – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Источник: «Чемпионат»