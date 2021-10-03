Адамов – о вызове в сборную: «Я к этому шел»

Защитник «Урала» Арсен Адамов прокомментировал вызов в сборную России. Он заменит травмированного Илью Самошникова.

«Хотел бы всех поблагодарить. Я очень рад вызову в сборную. Для меня это шаг вперед, я к этому шел. Рад оказаться в сборной. Если меня вызвали, значит я на правильном пути.

После игры я подошел к болельщикам, а Шалимов меня подозвал и говорит: «Знаешь, что тебя в сборную вызвали?» Я удивился: «В какую сборную?» Очень рад. Сейчас с командой улечу, а утром вылетаю в Москву», – сказал Адамов.