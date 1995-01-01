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    Адамов – о вызове в сборную: «Я к этому шел»

    Защитник «Урала» Арсен Адамов прокомментировал вызов в сборную России. Он заменит травмированного Илью Самошникова.

    «Хотел бы всех поблагодарить. Я очень рад вызову в сборную. Для меня это шаг вперед, я к этому шел. Рад оказаться в сборной. Если меня вызвали, значит я на правильном пути.

    После игры я подошел к болельщикам, а Шалимов меня подозвал и говорит: «Знаешь, что тебя в сборную вызвали?» Я удивился: «В какую сборную?» Очень рад. Сейчас с командой улечу, а утром вылетаю в Москву», – сказал Адамов.

    • Адамову 21 год.
    • В этом сезоне он провел 10 игр в РПЛ.
    • Россия проведет два отборочных матча ЧМ-2022 – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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