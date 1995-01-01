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    Защитник «Урала» Адамов вызван в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о вызове в национальную команду защитника «Урала» Арсена Адамова. Он заменит травмированного Илью Самошникова.

    «В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», – сказал Карпин.

    • Адамову 21 год.
    • В этом сезоне он провел 10 игр в РПЛ.
    • Россия проведет два отборочных матча ЧМ-2022 – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12835

      Skull_Boy 15 минут назад

      Прикол на приколе, а Облякова, который за коней гоняет на левой бровке обороны мозгов не хватает вызвать

      0
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      Рейтинг: +3450

      Черкизовский Кот 16 минут назад

      Был уже в сборной России один Адамов. Тот, который Легенда "ТПФ".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +631

      Rabinovi_ch 25 минут назад

      Хм, интересно...

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