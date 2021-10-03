Защитник «Урала» Адамов вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о вызове в национальную команду защитника «Урала» Арсена Адамова. Он заменит травмированного Илью Самошникова.
«В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», – сказал Карпин.
- Адамову 21 год.
- В этом сезоне он провел 10 игр в РПЛ.
- Россия проведет два отборочных матча ЧМ-2022 – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Источник: РФС