Защитник «Урала» Адамов вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о вызове в национальную команду защитника «Урала» Арсена Адамова. Он заменит травмированного Илью Самошникова.

«В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», – сказал Карпин.