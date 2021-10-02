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    Пике – после поражения от «Атлетико»: «Все очень плохо»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил после матча восьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились в первом тайме.

    «Атлетико» забил голы без больших усилий. Мы могли играть и три часа, но все равно не забить. Все очень плохо, но нужно дальше работать.

    Сейчас тяжелые времена, но мы исправимся. Атмосфера внутри команды хорошая. Хотим переломить ситуацию», – заверил Пике.

    • У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
    • «Барселона» идет в таблице 9-й.
    • Команда в группе Лиги чемпионов занимает последнее место.

    Куман: «Благодарю президента Лапорту за спокойствие»

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    Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»

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    Источник: AS

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