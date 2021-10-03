Пике – после поражения от «Атлетико»: «Все очень плохо»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил после матча восьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились в первом тайме.
«Атлетико» забил голы без больших усилий. Мы могли играть и три часа, но все равно не забить. Все очень плохо, но нужно дальше работать.
Сейчас тяжелые времена, но мы исправимся. Атмосфера внутри команды хорошая. Хотим переломить ситуацию», – заверил Пике.
- У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
- «Барселона» идет в таблице 9-й.
- Команда в группе Лиги чемпионов занимает последнее место.
Куман: «Благодарю президента Лапорту за спокойствие»
Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»
Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»
Источник: AS