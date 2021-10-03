Пике – после поражения от «Атлетико»: «Все очень плохо»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил после матча восьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились в первом тайме.

«Атлетико» забил голы без больших усилий. Мы могли играть и три часа, но все равно не забить. Все очень плохо, но нужно дальше работать.

Сейчас тяжелые времена, но мы исправимся. Атмосфера внутри команды хорошая. Хотим переломить ситуацию», – заверил Пике.

У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.

«Барселона» идет в таблице 9-й.

Команда в группе Лиги чемпионов занимает последнее место.

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