Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил доверие главному тренеру Рональду Куману. Его не планируют увольнять.

«Куман и впредь будет тренером« «Барсы». Он заслуживает некоторого доверия прежде всего за то, что является легендой «Барселоны».

Я очень ценю то, что он взял на себя роль тренера в максимально сложный момент для «Барселоны», – сказал Лапорта.