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    Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил доверие главному тренеру Рональду Куману. Его не планируют увольнять.

    «Куман и впредь будет тренером« «Барсы». Он заслуживает некоторого доверия прежде всего за то, что является легендой «Барселоны».

    Я очень ценю то, что он взял на себя роль тренера в максимально сложный момент для «Барселоны», – сказал Лапорта.

    • Куман возглавил каталонцев летом 2020 года.
    • В группе Лиги чемпионов «Барселона» идет последней.
    • В 22:00 по Москве «Барселона» начнет матч Примеры против «Атлетико».

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    Источник: твиттер Transfer News

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