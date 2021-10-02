Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил доверие главному тренеру Рональду Куману. Его не планируют увольнять.
«Куман и впредь будет тренером« «Барсы». Он заслуживает некоторого доверия прежде всего за то, что является легендой «Барселоны».
Я очень ценю то, что он взял на себя роль тренера в максимально сложный момент для «Барселоны», – сказал Лапорта.
- Куман возглавил каталонцев летом 2020 года.
- В группе Лиги чемпионов «Барселона» идет последней.
- В 22:00 по Москве «Барселона» начнет матч Примеры против «Атлетико».
Источник: твиттер Transfer News