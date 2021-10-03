Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман полагает, что его команда в матче восьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:2) наиграла на большее, чем поражение. Нидерландец пожаловался на реализацию моментов.
«Мы заслуживали большего. Все решили отдельные моменты. Мы свои возможности не реализовали.
В первом голе мы на накрывали как следовало Тома Лемара. Это недопустимо.
Мы прибавим, когда восстановятся травмированные. Состав будет другим», – заверил Куман.
- У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
- «Барселона» идет в таблице 9-й.
- Впереди пауза на матчи сборных.
Источник: Marca