Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман полагает, что его команда в матче восьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:2) наиграла на большее, чем поражение. Нидерландец пожаловался на реализацию моментов.

«Мы заслуживали большего. Все решили отдельные моменты. Мы свои возможности не реализовали.

В первом голе мы на накрывали как следовало Тома Лемара. Это недопустимо.

Мы прибавим, когда восстановятся травмированные. Состав будет другим», – заверил Куман.