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    Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман полагает, что его команда в матче восьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:2) наиграла на большее, чем поражение. Нидерландец пожаловался на реализацию моментов.

    «Мы заслуживали большего. Все решили отдельные моменты. Мы свои возможности не реализовали.

    В первом голе мы на накрывали как следовало Тома Лемара. Это недопустимо.

    Мы прибавим, когда восстановятся травмированные. Состав будет другим», – заверил Куман.

    • У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
    • «Барселона» идет в таблице 9-й.
    • Впереди пауза на матчи сборных.

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    Источник: Marca

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