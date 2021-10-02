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    Куман: «Благодарю президента Лапорту за спокойствие»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поблагодарил за поддержку президента Жоана Лапорту. Тот не намерен увольнять нидерландца.

    «Мы говорим с Лапортой о положении «Барселоны», о других вещах. Лапорта молодец, потому что дает ясность. Нужно поблагодарить президента за спокойствие», – сказал Куман.

    • Куман возглавил каталонцев летом 2020 года.
    • У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.
    • «Барселона» идет в таблице 9-й.

    Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»

    Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»

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    Источник: AS

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