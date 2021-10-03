Куман: «Благодарю президента Лапорту за спокойствие»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поблагодарил за поддержку президента Жоана Лапорту. Тот не намерен увольнять нидерландца.

«Мы говорим с Лапортой о положении «Барселоны», о других вещах. Лапорта молодец, потому что дает ясность. Нужно поблагодарить президента за спокойствие», – сказал Куман.

Куман возглавил каталонцев летом 2020 года.

У каталонцев 1 победа в последних 6 матчах.

«Барселона» идет в таблице 9-й.

Лапорта: «Куман будет и впредь тренировать «Барселону». Он заслуживает доверия, потому что он легенда клуба»

Куман: «В матче с «Атлетико» «Барселона» заслуживала большего. Мы прибавим, когда вернутся травмированные»