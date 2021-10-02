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  • Дюпин: «Извиняюсь перед фанатами. Думаю, они не перестанут болеть за «Рубин». Постараемся не подводить их»

Дюпин: «Извиняюсь перед фанатами. Думаю, они не перестанут болеть за «Рубин». Постараемся не подводить их»

2 октября 2021, 22:12
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин извинился перед болельщиками после матча десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). Он сказал, что команда постарается больше не подводить.

– Что бы ты мог сказать болельщикам, которые приходят на стадион и поддерживают команду?

– Только слова благодарности. Они нас гнали, поддерживали. Молодцы, спасибо, что приходят, болеют за нас. Я перед ними очень извиняюсь, что такой результат у команды. Я думаю, они не перестанут так же болеть за нас. Преданные болельщики будут так же приходить на футбол. Мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить те эмоции, за которыми они приходят на стадион.

Это больше моментов у чужой штрафной, голы. Болельщики приходят на футбол, чтобы поболеть за свою команду и увидеть много моментов, красивые обводки. Не обязательно, чтобы это была разгромная победа, главное, чтобы видели драйв, борьбу, желание у команды победить. А когда болельщик сидит и не видит этого всего, то думает: чего я сюда пришел, лучше бы занялся другими делами и получил бы эмоции в другом месте.

Поэтому мы должны быть благодарны болельщикам, что они приходят, и стараться давать им эмоции. Да, где-то может что-то не получаться в техническом плане, но в плане самоотдачи, борьбы и желания победить – это они должны видеть на поле.

  • Казанцы идут в РПЛ на 8-м месте.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (16 октября).
  • Летом «Рубин» вылетел из Лиги конференций.

Дюпин: «Хвича после нереализованного в матче с «Нижним Новгородом» пенальти повесил нос и вообще не играл. Просто бросил весла»

Дюпин: «Рубин» не соответствует уровню, чтобы бороться за высокие места»

Слуцкий – о третьем поражении «Рубина» подряд: «Играем мы плохо, это правда»

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Нижний Новгород Дюпин Юрий
Комментарии (1)
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моэм
1633244794
Ну извиняться надо тут не Дюпину а Сайманову , который продажей Макарова буквально сломал игру Рубина , которую так кропотливо выстраивал Слуцкий ... без Макарова куда то "потерялся" Хвича , сразу засобиравшийся на сторону ... думаю это разрушило тот победный командный дух созданный Слуцким в раздевалке ...проще говоря тандем Сайманов - Слуцкий на который рассчитывал Леонид Викторович не состоялся ...Сайманов оказался просто тупым эффективным менеджером - торгашом ...тут интересно только одно , Слуцкий , которого "кинули" или будет искать место куда бы свалить , или попробует опять построить команду , если конечно Сайманова заменят ...склоняюсь к первому варианту....потому что в России эффективные менеджеры неприкасаемы , баранами управлять легче .
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