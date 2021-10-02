Дюпин: «Извиняюсь перед фанатами. Думаю, они не перестанут болеть за «Рубин». Постараемся не подводить их»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин извинился перед болельщиками после матча десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). Он сказал, что команда постарается больше не подводить.

– Что бы ты мог сказать болельщикам, которые приходят на стадион и поддерживают команду?

– Только слова благодарности. Они нас гнали, поддерживали. Молодцы, спасибо, что приходят, болеют за нас. Я перед ними очень извиняюсь, что такой результат у команды. Я думаю, они не перестанут так же болеть за нас. Преданные болельщики будут так же приходить на футбол. Мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить те эмоции, за которыми они приходят на стадион.

Это больше моментов у чужой штрафной, голы. Болельщики приходят на футбол, чтобы поболеть за свою команду и увидеть много моментов, красивые обводки. Не обязательно, чтобы это была разгромная победа, главное, чтобы видели драйв, борьбу, желание у команды победить. А когда болельщик сидит и не видит этого всего, то думает: чего я сюда пришел, лучше бы занялся другими делами и получил бы эмоции в другом месте.

Поэтому мы должны быть благодарны болельщикам, что они приходят, и стараться давать им эмоции. Да, где-то может что-то не получаться в техническом плане, но в плане самоотдачи, борьбы и желания победить – это они должны видеть на поле.

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