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    Дюпин: «Рубин» не соответствует уровню, чтобы бороться за высокие места»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин оценил уровень команды. По его мнению, клуб не может бороться за высокие места.

    «Все всe прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее…

    У нас практически все удары в последних играх – из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает», – считает Дюпин.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +327

      semm 2 минуты назад

      Дюпин круче Шмехеля за 3 минуты до конца уже играл у чужих ворот

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      Рейтинг: +10432

      NewLife 31 минуту назад

      Купите зюбу, он же "дружит" с качалкиным и называет его пупсиком, вот это будет пара.

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