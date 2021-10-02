Дюпин: «Рубин» не соответствует уровню, чтобы бороться за высокие места»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин оценил уровень команды. По его мнению, клуб не может бороться за высокие места.

«Все всe прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее…

У нас практически все удары в последних играх – из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает», – считает Дюпин.

«Рубин» в 10-м туре РПЛ проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).

Казанцы идут в РПЛ на 8-м месте.

Следующий соперник – «Локомотив» (16 октября).

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