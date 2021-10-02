Слуцкий – о третьем поражении «Рубина» подряд: «Играем мы плохо, это правда»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

– Как себя чувствует Самошников?

– Мы пока не можем понять серьeзность травмы. Но, судя по всему, она серьeзная.

– Когда в ворота Нижнего был назначен пенальти, со скамейки было слышно, что Хвиче кричали, чтобы пенальти исполнял Дрейер, но Хвича решил бить сам. Так ли это?

– Да, я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьeт. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло.

– В чeм проблема игры Кварацхелии в этом сезоне?

– Не знаю. Это второй сезон. Его все знают и понимают. Ему гораздо сложнее. Понятно, что общий ажиотаж, который был вокруг него, влияет. Это всегда испытание. Но мы все вместе, не только Кварацхелия.

– Команда проиграла третий матч подряд. Это следствие какого-то кризиса?

– Играем мы плохо, это правда.

– Команда просела после вылета от «Ракува»?

– Нет, вряд ли.