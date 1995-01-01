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    Слуцкий – о третьем поражении «Рубина» подряд: «Играем мы плохо, это правда»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

    Как себя чувствует Самошников?

    – Мы пока не можем понять серьeзность травмы. Но, судя по всему, она серьeзная.

    Когда в ворота Нижнего был назначен пенальти, со скамейки было слышно, что Хвиче кричали, чтобы пенальти исполнял Дрейер, но Хвича решил бить сам. Так ли это?

    – Да, я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьeт. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло.

    В чeм проблема игры Кварацхелии в этом сезоне?

    – Не знаю. Это второй сезон. Его все знают и понимают. Ему гораздо сложнее. Понятно, что общий ажиотаж, который был вокруг него, влияет. Это всегда испытание. Но мы все вместе, не только Кварацхелия.

    Команда проиграла третий матч подряд. Это следствие какого-то кризиса?

    – Играем мы плохо, это правда.

    Команда просела после вылета от «Ракува»?

    – Нет, вряд ли.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13416

      paracetamol 28 минут назад

      Кто виноват и что делать? Менять физрука?

      0
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      Рейтинг: +10432

      NewLife 1 час назад

      "Играем мы плохо, это правда."
      А тренируем еще хуже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10596

      житель СПб 2 часа назад

      Ну наконец-то признал правду! А не судьи, не погода, не поле...

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