Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюпин: «Хвича после нереализованного в матче с «Нижним Новгородом» пенальти повесил нос и вообще не играл. Просто бросил весла»

Дюпин: «Хвича после нереализованного в матче с «Нижним Новгородом» пенальти повесил нос и вообще не играл. Просто бросил весла»

2 октября 2021, 19:09
22

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин раскритиковал партнера Хвичу Кварацхелию после матча десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). Грузин не реализовал пенальти на 49-й минуте.

«Хвича, к примеру, сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить.

Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть», – считает Дюпин.

  • Казанцы идут в РПЛ на 8-м месте.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (16 октября).
  • Хвичей летом интересовались клубы топ-5 лиг Европы.

Дюпин: «Рубин» не соответствует уровню, чтобы бороться за высокие места»

Слуцкий – о третьем поражении «Рубина» подряд: «Играем мы плохо, это правда»

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Нижний Новгород Дюпин Юрий Кварацхелия Хвича
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1633193764
" я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть." Профессионал и, в скором времени, по словам "папыхвичи" )), игрок основы одной из ведущих команд ТОП-5 чемпионатов.
Ответить
ab15488
1633195927
Хуже некуда, когда внутренние проблемы выносят на всеобщее обозрение. Ну не прав Хвича, так поговорите внутри команды, нахрена вот этот вброс?!
Ответить
Garrincha58
1633197268
да ему просто не интересно с вами колхозниками играть он же перерос наш РПЛ он зазвездился тоже самое как Влашич
Ответить
portero
1633197496
Хвича спёкся гораздо раньше, когда уверовал что он уже супер-звезда....
Ответить
Hektor 84
1633198440
Эта Хвича еще в предсезонке повесил нос! Его папа пытался втюхать в Европу. Но ни один клуб не повелся на эту недо звезду.
Ответить
житель СПб
1633199753
Это не профессионально.
Ответить
Sancho010365
1633200154
Много было разговоров по этому футболисту.Мне жаль только Слуцкого и болельщиков Казани, я думал будет всё красиво. Как всегда получилось . Если парень не возьмёт себя в руки никто не поможет, проблемы создаёт не в одном этом матче. А так в запас и зимой расстаться. Обидно, что молодёжи Казани нет или может не знаю чего-то.
Ответить
R_a_i_n
1633200634
Данные есть у пацана. Но его вот папа решил, что это Криштиано Роналдо-2 . Вот такие папы и мешают нашему чемпионату. Пару раз удачно пробил по воротам и всё... в Реал или Барсу его сразу. Помню как он не хотел в РПЛ переходить... видите ли в Европу сразу его давайте. По факту на данный момент говно аля Жано Ананидзе...
Ответить
Vitaga
1633219867
у всех бывают спады. чего набросились? Марадона Пеле Месси и Роналду что ли всегда играли ровно? а тут молодой совсем парень. надо поддержать чтоб совсем не приуныл. правильно сказано- данные есть . видно что не лентяй и тут дело в психологии - вся команда неважно выглядит... что то там у них не то происходит в данный момент
Ответить
Дедуктор
1633242721
Дюпин зря это базарит. Не дело игрочишки так жестко критиковать другого игрочишку. Критиковать так жестко могут только болельщики. Даже тренер должен тактичнее фразы строить. А то доиграется Дюпин. Забъет Хвича в следующем матче. Дюпину.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
4
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
14
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
4
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
14
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+