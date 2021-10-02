Дюпин: «Хвича после нереализованного в матче с «Нижним Новгородом» пенальти повесил нос и вообще не играл. Просто бросил весла»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин раскритиковал партнера Хвичу Кварацхелию после матча десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). Грузин не реализовал пенальти на 49-й минуте.

«Хвича, к примеру, сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить.

Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть», – считает Дюпин.

Казанцы идут в РПЛ на 8-м месте.

Следующий соперник – «Локомотив» (16 октября).

Хвичей летом интересовались клубы топ-5 лиг Европы.

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