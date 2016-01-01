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    Дюпин: «Хвича после нереализованного в матче с «Нижним Новгородом» пенальти повесил нос и вообще не играл. Просто бросил весла»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин раскритиковал партнера Хвичу Кварацхелию после матча десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). Грузин не реализовал пенальти на 49-й минуте.

    «Хвича, к примеру, сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить.

    Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть», – считает Дюпин.

    • Казанцы идут в РПЛ на 8-м месте.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (16 октября).
    • Хвичей летом интересовались клубы топ-5 лиг Европы.

    Дюпин: «Рубин» не соответствует уровню, чтобы бороться за высокие места»

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1848

      R_a_i_n 34 минуты назад

      Данные есть у пацана. Но его вот папа решил, что это Криштиано Роналдо-2 . Вот такие папы и мешают нашему чемпионату. Пару раз удачно пробил по воротам и всё... в Реал или Барсу его сразу. Помню как он не хотел в РПЛ переходить... видите ли в Европу сразу его давайте. По факту на данный момент говно аля Жано Ананидзе...

      1
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      Рейтинг: +656

      Sancho010365 42 минуты назад

      Много было разговоров по этому футболисту.Мне жаль только Слуцкого и болельщиков Казани, я думал будет всё красиво. Как всегда получилось . Если парень не возьмёт себя в руки никто не поможет, проблемы создаёт не в одном этом матче. А так в запас и зимой расстаться. Обидно, что молодёжи Казани нет или может не знаю чего-то.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1043

      Серёга Краснодарский 48 минут назад

      За такие дела по шее дают. Он вообще берега попутал? Воротник уровня фнл 2 а умничае


      1
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      Рейтинг: +10624

      житель СПб 49 минут назад

      Это не профессионально.

      3
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      Рейтинг: +13434

      paracetamol 50 минут назад

      Да он и до этого руками грёб!

      1
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      Рейтинг: +9079

      alp 51 минуту назад

      да блин кто такой хвича? хвича хвича европе... не следил за ним, но по тем матчам, где его видел, совершенно не лучше сапогова....

      1
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      Рейтинг: +9871

      Вомбат > alp 47 минут назад

      В этом сезоне так и есть. Сдулся парнишка. Но талант у него есть, может еще и выправится.

      1
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      Рейтинг: +9079

      alp > Вомбат 44 минуты назад

      кокорин "№2

      1
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      Рейтинг: +11876

      Hektor 84 1 час назад

      Эта Хвича еще в предсезонке повесил нос! Его папа пытался втюхать в Европу. Но ни один клуб не повелся на эту недо звезду.

      5
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      Рейтинг: +1848

      R_a_i_n > Hektor 84 38 минут назад

      вот когда всякие агенты или папы влезают, вот тогда футболисты и пропадают

      0
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      Рейтинг: +52599

      portero 1 час назад

      Хвича спёкся гораздо раньше, когда уверовал что он уже супер-звезда....

      7
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    • ...
      Рейтинг: +14526

      Garrincha58 1 час назад

      да ему просто не интересно с вами колхозниками играть он же перерос наш РПЛ он зазвездился тоже самое как Влашич

      2
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      Рейтинг: +9079

      alp > Garrincha58 50 минут назад

      ну ты сравнил ж о п у с пальцем... влашич нормальный футболист, а хвича ива плакучая

      1
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      Рейтинг: +1848

      R_a_i_n > alp 25 минут назад

      ты конечно редиска та ещё, но комент твой в точку

      0
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      Рейтинг: +25093

      silver29 1 час назад

      Слишком его раскручивали, вот он нос на гвоздь и повесил.

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