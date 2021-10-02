Бундеслига. «Боруссия» Д и «Фрайбург» победили, «Вольфсбург» уступил «Боруссии» М

Дортмундская «Боруссия» в очередном туре чемпионата Германии обыграла «Аугсбург». Дортмундцы на одно очко отстают от лидирующей «Баварии».

«Фрайбург» благодаря победе над столичной «Гертой» поднялся на третье место. Участник Лиги чемпионов «Вольфсбург» проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Германия. Бундеслига. 7-й тур

Боруссия Д – Аугсбург – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Геррейру, 10 (с пенальти); 1:1 – Зекири, 35; 2:1 – Брандт, 51.

Герта – Фрайбург – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Линхарт, 17; 1:1 – Пентек, 70; 1:2 – Петерсен, 78.

Вольфсбург – Боруссия М – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Эмболо, 5; 0:2 – Хофманн, 7; 1:2 – Вальдшмидт, 25; 1:3 – Скалли, 90+5.

Удаления: Лакруа, 76 (вторая ж.к.) – нет.

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