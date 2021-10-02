Роналду – худший форвард АПЛ по показателю прессинга в этом сезоне

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плохие показатели по прессинг-действиям в матчах АПЛ.

36-летний футболист оказывает давление на соперников только 2,7 раза за одну игру Премьер-лиги. Это худший результат в турнире среди атакующих игроков со старта текущего сезона.

Лидируют по показателю прессинга Вилфрид Заха (20) из «Кристал Пэлас» и Нил Мопе (20) из «Брайтона».