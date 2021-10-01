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    Роналду – худший форвард АПЛ по показателю прессинга в этом сезоне

    У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плохие показатели по прессинг-действиям в матчах АПЛ.

    36-летний футболист оказывает давление на соперников только 2,7 раза за одну игру Премьер-лиги. Это худший результат в турнире среди атакующих игроков со старта текущего сезона.

    Лидируют по показателю прессинга Вилфрид Заха (20) из «Кристал Пэлас» и Нил Мопе (20) из «Брайтона».

    • Роналду забил 5 голов в 5 матчах после возвращения в «МЮ».
    • Он вернулся в АПЛ спустя 12 лет.

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    Источник: SPORTbible

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2399

      BlackMurder 4 минуты назад

      Голы, не рейтинг не знает

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      Рейтинг: +55

      3meeeD 20 минут назад

      Прессинг без голов,водка безалкогольная

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      Рейтинг: +150

      russkiisergei 21 минуту назад

      показатели нападающих в ГОЛАХ!!! всё остальное бред!!!

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      Рейтинг: +818

      SuperNils 32 минуты назад

      Что толку от этих показателей без голов. Заха и Мопе только прессингуют, а Криш забивает.

      1
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      Рейтинг: +3300

      Питерский князь 39 минут назад

      Отрежьте ему ногу, пусть на одной скачет и считайте сколько он подкатов сделает!
      =)))

      1
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      Рейтинг: +2663

      Derzkiy1 40 минут назад

      Мне кажется у всего МЮ этот показатель не лучше, взять того же Погба, пешком весь матч ходит

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      Рейтинг: +7886

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Убожество !!!!
      Что ж вы всякую ху...ню перепечатываете ?
      Роналдо лучший игрок МЮ на данный момент !!!
      Дебилы , вы ещё посчитайте сколько он подкатов делает или отборов?
      Дятлы , на поле каждый должен заниматься своим делом !!!

      1
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      Рейтинг: +729

      plehanov6 50 минут назад

      Не царское это дело, прессинг!!! Нам, будьте добры, чистенькие мячи, на золотые ножки, пожалуйста!!!

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      Рейтинг: +150

      russkiisergei > plehanov6 21 минуту назад

      ты иди празднуй единственную победу за 3 (ТРИ) ГОДА!!!

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