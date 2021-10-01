Роналду – худший форвард АПЛ по показателю прессинга в этом сезоне

Голы, не рейтинг не знает
У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плохие показатели по прессинг-действиям в матчах АПЛ.
36-летний футболист оказывает давление на соперников только 2,7 раза за одну игру Премьер-лиги. Это худший результат в турнире среди атакующих игроков со старта текущего сезона.
Лидируют по показателю прессинга Вилфрид Заха (20) из «Кристал Пэлас» и Нил Мопе (20) из «Брайтона».
- Роналду забил 5 голов в 5 матчах после возвращения в «МЮ».
- Он вернулся в АПЛ спустя 12 лет.