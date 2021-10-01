Куман – об увольнении из «Барселоны»: «Мне ничего не говорили»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
«Мне об этом ничего не говорили. Это правда, что президент Лапорта был здесь сегодня утром. Но я с ним не разговаривал.
У меня есть глаза и уши, поэтому я знаю, что есть много информации о моем будущем. Но мне надоело защищаться», – сказал голландец.
- Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
- Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
- В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.
Источник: Marca