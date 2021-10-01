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    Куман – об увольнении из «Барселоны»: «Мне ничего не говорили»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

    «Мне об этом ничего не говорили. Это правда, что президент Лапорта был здесь сегодня утром. Но я с ним не разговаривал.

    У меня есть глаза и уши, поэтому я знаю, что есть много информации о моем будущем. Но мне надоело защищаться», – сказал голландец.

    • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
    • Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
    • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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