Куман – об увольнении из «Барселоны»: «Мне ничего не говорили»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

«Мне об этом ничего не говорили. Это правда, что президент Лапорта был здесь сегодня утром. Но я с ним не разговаривал.

У меня есть глаза и уши, поэтому я знаю, что есть много информации о моем будущем. Но мне надоело защищаться», – сказал голландец.