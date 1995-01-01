Промес – в символической сборной второго тура Лиги Европы по версии WhoScored

Пупса тоже надо отметить. Главный кандидат на ворота в антисборной тура.
Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной второго тура группового этапа Лиги Европы.
В нее включен полузащитник «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль в матче против «Наполи» (3:2).
Вратарь: Лукаш Градецки («Байер»);
Защитники: Давид Ханко («Спарта»), Патрик Габбарон («Лацио»), Пьеро Хинкапе («Байер»), Бен Джонсон («Вест Хэм»);
Полузащитники: Карл Токо Экамби (Лион»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Уссем Ауа («Лион»), Георгиос Масурас («Олимпиакос»);
Нападающие: Набиль Фекир («Бетис»), Квинси Промес («Спартак»).