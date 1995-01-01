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    Промес – в символической сборной второго тура Лиги Европы по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной второго тура группового этапа Лиги Европы.

    В нее включен полузащитник «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль в матче против «Наполи» (3:2).

    Вратарь: Лукаш Градецки («Байер»);

    Защитники: Давид Ханко («Спарта»), Патрик Габбарон («Лацио»), Пьеро Хинкапе («Байер»), Бен Джонсон («Вест Хэм»);

    Полузащитники: Карл Токо Экамби (Лион»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Уссем Ауа («Лион»), Георгиос Масурас («Олимпиакос»);

    Нападающие: Набиль Фекир («Бетис»), Квинси Промес («Спартак»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3349

      Дедуктор 49 минут назад

      Пупса тоже надо отметить. Главный кандидат на ворота в антисборной тура.

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      Рейтинг: +4274

      rash1959 52 минуты назад

      Он же наш, он красно-белый.

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      Рейтинг: +956

      Max Bobr 2 часа назад

      Я бы включил вместо Промеса в символическую сборную Мозеса!

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      Рейтинг: +2794

      Иван Петров 1986 > Max Bobr 39 минут назад

      Я с тобой полностью согласен.

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