Промес – в символической сборной второго тура Лиги Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной второго тура группового этапа Лиги Европы.

В нее включен полузащитник «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль в матче против «Наполи» (3:2).

Вратарь: Лукаш Градецки («Байер»);

Защитники: Давид Ханко («Спарта»), Патрик Габбарон («Лацио»), Пьеро Хинкапе («Байер»), Бен Джонсон («Вест Хэм»);

Полузащитники: Карл Токо Экамби (Лион»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Уссем Ауа («Лион»), Георгиос Масурас («Олимпиакос»);

Нападающие: Набиль Фекир («Бетис»), Квинси Промес («Спартак»).