Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оформил дубль в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

Теперь в активе 29-летнего футболиста 73 гола в составе московской команды. Это 12-й результат в истории клуба.

Чаще голландца за «Спартак» забивали только Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87), Сергей Сальников (79) и Николай Дементьев (75).