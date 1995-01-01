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    Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оформил дубль в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

    Теперь в активе 29-летнего футболиста 73 гола в составе московской команды. Это 12-й результат в истории клуба.

    Чаще голландца за «Спартак» забивали только Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87), Сергей Сальников (79) и Николай Дементьев (75).

    • Промес отличился 73 раза в 153 матчах.
    • Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • Ранее игрок выступал за москвичей с 2014 по 2018 год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29642

      oyabun 7 минут назад

      Очень хочу чтобы вчерашний успех Антохи не оказался временным и мы видели в каждой игре того Промеса который вытащил Спартак в Чемпионы.

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