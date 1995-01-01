Шварц: «Динамо» в хорошей форме. Не думаю, что команда просядет в ноябре»

В игре с Крыльями, форма Динамо не главное, Крыльм всё время достается от судеек, которые не любят их, наверное взносы не платят в судейскую казну, "за справедливое судейство"...
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о физическом состоянии команды в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
«Физическое состояние ребят? Меня часто об этом спрашивают. Мы следим за этим, смотрим статистику, форма у команды хорошая.
Я не думаю, что мы просядем в ноябре. Нам важно хорошо ускоряться. А когда мы сможем сочетать хорошую физику и тактику – нас ждeт успех», – сказал Шварц.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Столичный клуб примет «Крылья» в субботу, 2 октября.
- Начало матча – в 16:30 мск.