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  • Шварц: «Динамо» в хорошей форме. Не думаю, что команда просядет в ноябре»

Шварц: «Динамо» в хорошей форме. Не думаю, что команда просядет в ноябре»

30 сентября 2021, 15:07
7

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о физическом состоянии команды в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Физическое состояние ребят? Меня часто об этом спрашивают. Мы следим за этим, смотрим статистику, форма у команды хорошая.

Я не думаю, что мы просядем в ноябре. Нам важно хорошо ускоряться. А когда мы сможем сочетать хорошую физику и тактику – нас ждeт успех», – сказал Шварц.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Столичный клуб примет «Крылья» в субботу, 2 октября.
  • Начало матча – в 16:30 мск.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (7)
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FanatSerj
1633007683
"форма у команды хорошая" - я бы даже сказал красивая бело-голубая )))
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portero
1633009729
В игре с Крыльями, форма Динамо не главное, Крыльм всё время достается от судеек, которые не любят их, наверное взносы не платят в судейскую казну, "за справедливое судейство"...
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Блямба
1633010725
Не возвращайте му.дака в ворота и всё(ну, Почти всё))) будет хорошо.
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vladimir-7
1633013347
Сандро, а что, бабка выигрыши нагадала в октябре Динамо над всеми соперниками?
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моэм
1633019600
В Динамо тренер по физике испанец с итальянской фамилией Верчили а там ребята грамотные , от спада никто не застрахован , но проседания не будет ... кроме того этот тренер работал с КББ в Рубине и Ростове и работал отлично.
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