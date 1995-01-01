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    Шварц: «Динамо» в хорошей форме. Не думаю, что команда просядет в ноябре»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о физическом состоянии команды в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    «Физическое состояние ребят? Меня часто об этом спрашивают. Мы следим за этим, смотрим статистику, форма у команды хорошая.

    Я не думаю, что мы просядем в ноябре. Нам важно хорошо ускоряться. А когда мы сможем сочетать хорошую физику и тактику – нас ждeт успех», – сказал Шварц.

    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Столичный клуб примет «Крылья» в субботу, 2 октября.
    • Начало матча – в 16:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии3
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      Рейтинг: +52372

      portero 1 минуту назад

      В игре с Крыльями, форма Динамо не главное, Крыльм всё время достается от судеек, которые не любят их, наверное взносы не платят в судейскую казну, "за справедливое судейство"...

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      Рейтинг: +9802

      Cleaner 14 минут назад

      Конечно не в ноябре. Зачем столько ждать. Динамо просядет в октябре, а в ноябре займет подобающее десятое место в турнирной таблице.

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      Рейтинг: +7416

      FanatSerj 35 минут назад

      "форма у команды хорошая" - я бы даже сказал красивая бело-голубая )))

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