Шварц: «Динамо» в хорошей форме. Не думаю, что команда просядет в ноябре»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о физическом состоянии команды в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Физическое состояние ребят? Меня часто об этом спрашивают. Мы следим за этим, смотрим статистику, форма у команды хорошая.

Я не думаю, что мы просядем в ноябре. Нам важно хорошо ускоряться. А когда мы сможем сочетать хорошую физику и тактику – нас ждeт успех», – сказал Шварц.