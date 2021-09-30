«Барселона» впервые в истории не забила в двух первых матчах еврокубка

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила «Барселону» со счетом 3:0.

Каталонский клуб впервые в истории не забил в двух стартовых еврокубковых матчах.

«Барселона» впервые за 49 лет стартовала с 2 поражений в еврокубковом сезоне.

стартовала с 2 поражений в еврокубковом сезоне. Впервые с 1997 года каталонцы не могут победить в 5 матчах Лиги чемпионов подряд.

Следующий соперник «Барселоны» в ЛЧ – киевское «Динамо».

«Барселона» проиграла 2 матча ЛЧ с общим счетом 0:6. Хуже показатели только у «Мальме»