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    Впервые с 1997 года «Барселона» не может победить в 5 матчах Лиги чемпионов подряд

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила «Барселону» со счетом 3:0.

    Каталонцы продлили свою безвыигрышную серию в главном еврокубке до пяти матчей.

    Такой серии без побед в ЛЧ у «Барсы» не было с 1997 года.

    «Барселона» проиграла 2 матча ЛЧ с общим счетом 0:6. Хуже показатели только у «Мальме»

    Впервые за 49 лет «Барселона» стартовала с 2 поражений в еврокубковом сезоне

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    Источник: Bleacher Report

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