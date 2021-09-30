Впервые с 1997 года «Барселона» не может победить в 5 матчах Лиги чемпионов подряд

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила «Барселону» со счетом 3:0.

Каталонцы продлили свою безвыигрышную серию в главном еврокубке до пяти матчей.

Такой серии без побед в ЛЧ у «Барсы» не было с 1997 года.

Команда проиграла «Бенфике», «Баварии», «ПСЖ» и «Ювентусу».

Еще один матч с парижанами завершился ничьей.

Следующий соперник «Барселоны» – киевское «Динамо».

«Барселона» проиграла 2 матча ЛЧ с общим счетом 0:6. Хуже показатели только у «Мальме»

Впервые за 49 лет «Барселона» стартовала с 2 поражений в еврокубковом сезоне