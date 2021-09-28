Дзюба и 4 игрока «Краснодара» – в символической сборной 9-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной девятого тура чемпионата России.

В нее включены четыре футболиста «Краснодара», два игрока «Динамо», а также по одному представителю «Уфы», «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Урала».

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);

Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Самуэль Жиго («Спартак»), Кайо («Краснодар»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

Полузащитники: Чидера Эджуке (ЦСКА), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Гжегож Крыховяк («Краснодар»), Реми Кабелла («Краснодар»);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Эрик Бикфалви («Урал»).