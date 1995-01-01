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    Дзюба и 4 игрока «Краснодара» – в символической сборной 9-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной девятого тура чемпионата России.

    В нее включены четыре футболиста «Краснодара», два игрока «Динамо», а также по одному представителю «Уфы», «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Урала».

    Вратарь: Александр Беленов («Уфа»);

    Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Самуэль Жиго («Спартак»), Кайо («Краснодар»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

    Полузащитники: Чидера Эджуке (ЦСКА), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Гжегож Крыховяк («Краснодар»), Реми Кабелла («Краснодар»);

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Эрик Бикфалви («Урал»).

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    Источник: WhoScored

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