Защитник «Мальме»: «Хаджикадунич сказал, что в России «Зенит» невозможно обыграть»

Защитник «Мальме» Анель Ахмедходзич высказался о «Зените» в преддверии выездного матча группового этапа Лиги чемпионов.

«Мой друг Деннис [Хаджикадунич] играет в России, и он сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть. Боюсь, нас ждeт непростой матч.

Мы не так много говорили о «Зените». Он просто рассказал об этой команде и о том, что в Санкт-Петербурге очень тяжело играть», – сказал Ахмедходжич.