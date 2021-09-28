Защитник «Мальме»: «Хаджикадунич сказал, что в России «Зенит» невозможно обыграть»

Защитник «Мальме» Анель Ахмедходзич высказался о «Зените» в преддверии выездного матча группового этапа Лиги чемпионов.
«Мой друг Деннис [Хаджикадунич] играет в России, и он сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть. Боюсь, нас ждeт непростой матч.
Мы не так много говорили о «Зените». Он просто рассказал об этой команде и о том, что в Санкт-Петербурге очень тяжело играть», – сказал Ахмедходжич.
- «Зенит» сыграет с «Мальме» завтра, 28 сентября.
- Начало встречи – в 19:45 мск.
Источник: Expressen