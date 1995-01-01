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    Защитник «Мальме»: «Хаджикадунич сказал, что в России «Зенит» невозможно обыграть»

    Защитник «Мальме» Анель Ахмедходзич высказался о «Зените» в преддверии выездного матча группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мой друг Деннис [Хаджикадунич] играет в России, и он сказал мне, что в России «Зенит» невозможно обыграть. Боюсь, нас ждeт непростой матч.

    Мы не так много говорили о «Зените». Он просто рассказал об этой команде и о том, что в Санкт-Петербурге очень тяжело играть», – сказал Ахмедходжич.

    • «Зенит» сыграет с «Мальме» завтра, 28 сентября.
    • Начало встречи – в 19:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Expressen

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1262

      Олег1204 12 минут назад

      Удачи Мальме, пока газпромовская команда не будет по уши в дерьме в Европе, перемен нам не ведать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +521

      Янвapь 69 > Олег1204 4 минуты назад

      Не газпромовская команда, а газпромовская банда

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17205

      JTherry 51 минуту назад

      «Зенит» сыграет с «Мальме» завтра, 28 сентября..."
      ...завтра - 29 сентября...) игра покажет, что в ЛЧ все возможно... в ЛЧ судьи дорожат престижем, и не поставят выдуманный пеналь на рукаку...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4929

      Ганнибал Лектор > JTherry 35 минут назад

      Как там пшеки? Повержены спартаком?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +632

      GammiD > JTherry 31 минуту назад

      Ему и толкаться локтями вряд ли разрешат в штрафной))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      BRO_football 1 час назад

      С судейством РПЛ конечно же не обыграешь. А вот в Лиге чемпионов вполне возможно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2840

      ySS 1 час назад

      В ЛЧ простых матчей не бывает)
      Ну а в прошлом годе в этом турнире бакланов имел кто хотел.
      Правда у них теперь появился сам Клавдиньё)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Lester84 1 час назад

      Он имел в виду РПЛ с нашим судейством. В ЛЧ возможно все!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21324

      vladimir-7 > Lester84 6 минут назад

      Наши судьи голодные до денег, хотя имеют хороший заработок
      и получают солидную дополнительную "подкормку" к ЗП.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      fasert 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +7191

      Fusballer 1 час назад

      Сочи победит Зенит в ближайшем туре!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +85

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Ты шо пьяный это буровил или газпром заплотил???
      Ты такого не кому не говори больше))) Засмеют
      хахаххахахахаа

      0
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      ...
      Рейтинг: +521

      Янвapь 69 > БОМЖАРНИК 1 час назад

      "А" (невозможно обыграть) он сказал, а вот "Б" (по какой причине) зассал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21324

      vladimir-7 2 часа назад

      Анель, переговори с П. Вернблумом, он тебе всё популярно расскажет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9768

      Вомбат > vladimir-7 2 часа назад

      Зачем с Вернблумом? С любым игроком Рубина, кроме новичков Хакшабановича и Дрейера. Они помнят, как в прошлом году обыгрывали Зенит. И не только в Питере. А еще лучше спросить в Брюгге. В Дортунде. В Лейпциге.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +521

      Янвapь 69 > Вомбат 1 час назад

      - в Брюгге, в Дортмунде, в Лейпциге.

      Этих спрашивать бесполезно, т.к. к международному судейству скользкие газпромовские щупальца ещё не дотянулись

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12085

      ilichkadr 2 часа назад

      Хаджикадуничу тяжело играть не только в Санкт-Петербурге, но и в Ростове-на-Дону. Хуже защитника в Ростове ещё не было.

      3
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