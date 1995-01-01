Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    ЦСКА – о голе Зайнутдинова: «Филигранный удар местом чуть ниже спины»

    В девятом туре РПЛ ЦСКА добыл выездную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0.

    Первый гол в матче забил полузащитник Бактиер Зайнутдинов. Он в падении переправил мяч в ворота пятой точкой.

    «После подачи Эджуке с фланга Баха филигранным ударом местом чуть ниже спины забивает! VAR изучил гол и подтвердил его», – охарактеризовала забитый мяч клубная пресс-служба.

    • ЦСКА поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.
    • Зайнутдинов отличился во 2-м матче подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:12
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      urh5fg1ftd 24 минуты назад

      100% Бeсплaтный дoстyп к пopнo игpам, живим сeкc-кaмеpам, поpнo виpтyальной pеальноcти и мнoго дpyгого. Пoльзyйся пока на халяву ---- https://cli.co/smos

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21301

      vladimir-7 35 минут назад

      Главное для падающего игрока, подставить необходимую часть тела,
      кроме рук, чтобы мяч оказался в воротах противника, это искусство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +530

      OOOVVV. 55 минут назад

      Войдёт в историю футбола РПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8109

      playsh 1 час назад

      Анусом забил,так бывает.Редкий по "красоте" мяч.С удачей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8109

      playsh > playsh 1 час назад

      Не важно чем,главное,что не рукой...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89713
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru