ЦСКА – о голе Зайнутдинова: «Филигранный удар местом чуть ниже спины»

В девятом туре РПЛ ЦСКА добыл выездную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил полузащитник Бактиер Зайнутдинов. Он в падении переправил мяч в ворота пятой точкой.

«После подачи Эджуке с фланга Баха филигранным ударом местом чуть ниже спины забивает! VAR изучил гол и подтвердил его», – охарактеризовала забитый мяч клубная пресс-служба.

ЦСКА поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.

Зайнутдинов отличился во 2-м матче подряд.