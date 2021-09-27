Сперцян хотел играть за сборную России. Он устал ждать вызов и принял предложение Армении

Друг семьи полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна рассказал, что 21-летний игрок хотел выступать за сборную России.

«Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодeжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своe будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нeм не было заинтересованности.

На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из «Краснодара» говорили и юношеской, и молодeжной сборной, что Сперцян — очень талантливый парень.

Осенью 2020 года футбольная федерация Армении плотно работала и по Захаряну, по и Сперцяну. Эдуард рассчитывал, что его вызовут хотя бы на товарищеские матчи молодeжной сборной России уже после того, как команда Галактионова решила задачу выхода на чемпионат Европы. Это было в ноябре 2020 года.

Вызова не последовало. После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он не знал ни одного слова по-армянски», – сказал друг семьи Сперцяна.