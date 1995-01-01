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    Сперцян хотел играть за сборную России. Он устал ждать вызов и принял предложение Армении

    Друг семьи полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна рассказал, что 21-летний игрок хотел выступать за сборную России.

    «Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодeжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своe будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нeм не было заинтересованности.

    На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из «Краснодара» говорили и юношеской, и молодeжной сборной, что Сперцян — очень талантливый парень.

    Осенью 2020 года футбольная федерация Армении плотно работала и по Захаряну, по и Сперцяну. Эдуард рассчитывал, что его вызовут хотя бы на товарищеские матчи молодeжной сборной России уже после того, как команда Галактионова решила задачу выхода на чемпионат Европы. Это было в ноябре 2020 года.

    Вызова не последовало. После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он не знал ни одного слова по-армянски», – сказал друг семьи Сперцяна.

    • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец города.
    • В 9 матчах за клуб в этом сезоне он забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Он уже дебютировал за сборную Армении. В 4 матчах на его счету 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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