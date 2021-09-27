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  • Сперцян хотел играть за сборную России. Он устал ждать вызов и принял предложение Армении

Сперцян хотел играть за сборную России. Он устал ждать вызов и принял предложение Армении

27 сентября 2021, 17:44
28

Друг семьи полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна рассказал, что 21-летний игрок хотел выступать за сборную России.

«Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодeжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своe будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нeм не было заинтересованности.

На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из «Краснодара» говорили и юношеской, и молодeжной сборной, что Сперцян — очень талантливый парень.

Осенью 2020 года футбольная федерация Армении плотно работала и по Захаряну, по и Сперцяну. Эдуард рассчитывал, что его вызовут хотя бы на товарищеские матчи молодeжной сборной России уже после того, как команда Галактионова решила задачу выхода на чемпионат Европы. Это было в ноябре 2020 года.

Вызова не последовало. После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он не знал ни одного слова по-армянски», – сказал друг семьи Сперцяна.

  • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец города.
  • В 9 матчах за клуб в этом сезоне он забил 3 гола и отдал 1 ассист.
  • Он уже дебютировал за сборную Армении. В 4 матчах на его счету 1 гол.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Армения Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (28)
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Fusballer
1632754493
Как много маленьких армян хотят играть за россиян.
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vladimir-7
1632754793
А кто таких молодых и подающих надежды игроков увидит, когда у руля стоят тренеры-дилетанты, живущие одним днем, при этом получить как можно больше денег в собственный карман.
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Форвард 79
1632756509
Как смешно все это читать. Чуть чвще других по мячу попадать начинают и все. Сразу неслыханные амбиции. Я устал ждать! Где сборная?! Работать надо плотно над собой и все будет! А вообще грош цена такому патриотизму. Если не берут сюда, не беда пойду туда
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Sancho010365
1632756740
Повторюсь, пусть меня осудят. Вчера смотрел матч Краснодара, Эдуард Сперцян по видимому берёт пример с нашего Андрея Шевченко, копия пока. Я думал, что они и вдевятером закатят мяч Сочи. Помните его удар без подготовки, молодец и какой шикарный мяч его первый, здорово. Рад, что он в Краснодаре и желаю ему развиваться и закончить в Челси.
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Skull_Boy
1632757308
Прям звезда на звезде и видно так хотел играть за российскую сборную, что ушел играть за любителей
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Красногорск_Фан
1632757559
А в чем заслуги что он уже "устал ждать" сборной. Лучший бомбардир чемпионата, в Европе стабильно отметился против ТОП-5? И чем ему зазорно играть с Мхитарянами. Хорошая команда.
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ArReal
1632758749
Скоро за нас будет сборная краснодарских армян играть))и три бразильца))
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Томик
1632761901
Двадцать один год. Просто "устал ждать"...)
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Manilov
1632762029
Что ж делать-то теперь?! Как же мы теперь без Сперцяна?! Но, простите..., а кто это?
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Dr.Metal
1632766134
Первый раз слышу о таком
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