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    Путин предложил рассмотреть возможность проведения еще одного ЧМ в России

    Президент России Владимир Путин выступил с предложением подумать о проведении в стране еще одного чемпионата мира по футболу.

    «Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться.

    Мы в своe время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем – может, проведeм ещe один чемпионат мира», – сказал Путин.

    • В России проходил ЧМ-2018.
    • Турнир приняли 12 стадионов в 11 городах.
    • Российская сборная впервые в своей истории дошла до 1/4 финала мундиаля.
    • Чемпионом мира стала Франция.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +160

      Отжогин 13 минут назад

      И чо, думает, что на сей раз выиграют? Ну, если лет через 50, то фиг знает. Но он-то с друзьями не доживет. А ранее - дохлый номер.

      0
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      Рейтинг: +16995

      derrik2000 16 минут назад

      Чё, друзья опять требуют "что-нибудь большое, бюджетное распилить", поскольку других идей для раздербанивания народных денег не осталось?
      ДруЗЗЯМ отказывать НИЗЗЯ!

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      Рейтинг: +1008

      ПалкоВводецъ 17 минут назад

      Не лез бы самбист всея Руси туда, где ничерта не понимает. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +243

      lipatov32 22 минуты назад

      еще +5 к пенсионом возрасту!!!
      Жги пересидент - володя!!!
      Мы потерпим!!!!

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      Рейтинг: -781

      Вот оно чё Михалыч 22 минуты назад

      Скока денег из бюджета на этот ЧМ уйдет, путин канеш не учитывал. А чо ж , хороший понт дороже денег .))) А в это время количество бедных в Расее достигло 20 миллионов.

      1
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      Рейтинг: +521

      Блямба 36 минут назад

      Слесарь районного ЖКХ Мутко. В.Л.
      со словами "нуегонахер",подал заявление и ушёл ..
      драться с бомжами.Там спокойней.

      0
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      Рейтинг: +2241

      tarasofka 38 минут назад

      а ещё одни выборы он провести не хочет? только на этот раз честные.

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      Рейтинг: +1238

      Хейтер Аларм > tarasofka 24 минуты назад

      Да даже если не будет фальсификаций, будут открытые дебаты, в которых будет участвовать царь, и допустят любых кандидатов, все равно путлер победит - за него вся росгвардия,армия, пенсионеры и далеко не маленькая часть молодежи и людей среднего возраста

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