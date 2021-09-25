Путин предложил рассмотреть возможность проведения еще одного ЧМ в России

Президент России Владимир Путин выступил с предложением подумать о проведении в стране еще одного чемпионата мира по футболу.

«Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться.

Мы в своe время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем – может, проведeм ещe один чемпионат мира», – сказал Путин.