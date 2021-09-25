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  • Путин предложил рассмотреть возможность проведения еще одного ЧМ в России

Путин предложил рассмотреть возможность проведения еще одного ЧМ в России

25 сентября 2021, 18:49
50

Президент России Владимир Путин выступил с предложением подумать о проведении в стране еще одного чемпионата мира по футболу.

«Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться.

Мы в своe время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем – может, проведeм ещe один чемпионат мира», – сказал Путин.

  • В России проходил ЧМ-2018.
  • Турнир приняли 12 стадионов в 11 городах.
  • Российская сборная впервые в своей истории дошла до 1/4 финала мундиаля.
  • Чемпионом мира стала Франция.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (50)
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lipatov32
1632587186
еще +5 к пенсионом возрасту!!! Жги пересидент - володя!!! Мы потерпим!!!!
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derrik2000
1632587527
Чё, друзья опять требуют "что-нибудь большое, бюджетное распилить", поскольку других идей для раздербанивания народных денег не осталось? ДруЗЗЯМ отказывать НИЗЗЯ!
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AtticusFinch1
1632588912
Видимо аквадискотеку достраивать нужно
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insider_retro
1632589111
Пожалуй, уже достаточно лезть туда, где нам постоянно дают по лапам и макают в дер@мо. В державе есть чем заняться и без грандиозного очковтирательства...
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portero
1632589912
Что опять пенсионный возраст хотят поднять ..доны.
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SinyaaPyll
1632592191
Скоро дед станет опасным для окружающих.
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VVM1964
1632592831
После выборов в Госдуму - НАСТОЛЬКО всё равно , что он скажет (((
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ivany4
1632594697
Почитал коменты, и понял, что всем "знатокам" далеко до понимания элементарной логики.)) ...я знаю про достижения в мини-футболе.... может, проведeм ещe один чемпионат мира. Моежет так понятней будет, о каком чемпионате мира идет речь.))
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Plyash
1632596484
Прямо как к себе в квартиру за стол приглашает,только платит весь дом. Остатки со стола кому раздашь?
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rash1959
1632598179
Ещё дюжину стадионов отстроим, потому как построенные к предыдущему чемпионату уже рассыпаются. А реально, старый совсем охренел в бункере.
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