Путин предложил рассмотреть возможность проведения еще одного ЧМ в России

Президент России Владимир Путин выступил с предложением подумать о проведении в стране еще одного чемпионата мира по футболу.
«Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться.
Мы в своe время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем – может, проведeм ещe один чемпионат мира», – сказал Путин.
- В России проходил ЧМ-2018.
- Турнир приняли 12 стадионов в 11 городах.
- Российская сборная впервые в своей истории дошла до 1/4 финала мундиаля.
- Чемпионом мира стала Франция.
Источник: «Чемпионат»