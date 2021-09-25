РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Химками»; Гилерме удалили в начале второго тайма

В девятом туре РПЛ «Локомотив» на выезде не сумел победить «Химки» – ничья 0:0.

Москвичи с 53-й минуты играли вдесятером после удаления Гилерме. В воротах его заменил 17-летний дебютант Даниил Худяков.

Набрав одно очко, команда Марко Николича поднялась на второе место в таблице чемпионата. «Химки» обошли «Ростов» и вышли на 14-ю строчку.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 64), Мирзов, Боженов, Адеми.

«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Бабкин (Худяков, 54), Баринов, Куликов, Магкеев (Анджорин, 81), Тикнизян, Марадишвили, Керк (Жемалетдинов, 75), Смолов (Рыбчинский, 75), Камано (Лисакович, 82).

Предупреждения: Адеми, 33; Соколов, 65; Глушаков, 90+3 – Баринов, 25.

Удаление: нет – Гилерме, 53.

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