Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Химками»; Гилерме удалили в начале второго тайма

РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Химками»; Гилерме удалили в начале второго тайма

25 сентября 2021, 15:57
27

В девятом туре РПЛ «Локомотив» на выезде не сумел победить «Химки» – ничья 0:0.

Москвичи с 53-й минуты играли вдесятером после удаления Гилерме. В воротах его заменил 17-летний дебютант Даниил Худяков.

Набрав одно очко, команда Марко Николича поднялась на второе место в таблице чемпионата. «Химки» обошли «Ростов» и вышли на 14-ю строчку.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 64), Мирзов, Боженов, Адеми.

«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Бабкин (Худяков, 54), Баринов, Куликов, Магкеев (Анджорин, 81), Тикнизян, Марадишвили, Керк (Жемалетдинов, 75), Смолов (Рыбчинский, 75), Камано (Лисакович, 82).

Предупреждения: Адеми, 33; Соколов, 65; Глушаков, 90+3 – Баринов, 25.

Удаление: нет – Гилерме, 53.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xkixerx
1632574731
Судья спасибо за убитый матч ЛОКО.... И Удаление тут не причем, оно было по делу. Худяков порадовал, хорошая смена растет
Ответить
NewLife
1632574991
Паровоз еле еле унес колесные пары. Игра оставила неприятный осадок, если у нас в рпл будет от матча к матчу расти костоломность, это хорошим не кончится.
Ответить
Красногорск_Фан
1632575006
Локомотив играет все хуже и хуже. связываю это с тем что Николич покорно руководству ставит в старт новокупленный шлак. При том что без них была хорошая налаженная игра приносящая очки. 3 матча невнятности и один случайный отскок мяча с Марселем. Смотреть тускло и противно. Скоро Локо будет как Сатурн МО делать 6 ничьих в 6 турах. Химки, поздравляю с очком.
Ответить
slavа0508
1632575204
Походу у Зенита нет конкурентов в этом сезоне ...Печально что сезон закончен ???
Ответить
Боцман59rus
1632575409
_ Баринов молодец, до конца доиграл)))
Ответить
derrik2000
1632575574
По-моему мнению, очень грубая игра со стороны обеих команд: по ногам соперников били, как косой косили, и никаким "упорством" такую грубость оправдать нельзя. Химки в первом тайме смотрелись очень плохо, точнее, Химок вообще в бОльшей части 1-го тайма не было видно: такие технические ошибки при приёмах-передачах мяча, думаю, делают только школьники младших классов в дворовом футболе. Думал, что во 2-м тайме Локо ТАКИЕ Химки просто "додавит" и забьёт пару-тройку. Увы. С Локомотивом, наверное, что-то в перерыве определённо случилось нехорошее. Ничем иным такие безобразные действия красно-зелёных я объяснить не могу. Какие-то немыслимые действия в середине поля. провалы обороны, что и привело в одном из моментов к удалению Маринада. Но нет худа без добра: впервые увидел в деле Худякова, который оставил очень и очень приятное впечатление. Настолько приятное, что я даже задался вопросом: а ЗАЧЕМ Локомотив, имея ТАКОГО Худякова, заключил контракт с Лантратовым??? Зачем Локо два отличных вратаря? Кто из них будет вторым? Ладно. Пусть у Николича голова болит по этому поводу, тем более, что лучше иметь двух очень хороших киперов, чем как у нас: один после травмы набирает форму, а второй стал ПОЛНОЕ ФУФЛО! (((
Ответить
portero
1632577027
Неожиданный результат, был уверен в победе Локо....
Ответить
OOOVVV.
1632577161
Ай да Химки ! Похоже Локо сдулся, весь пар ушёл в свисток)))
Ответить
Mr Green
1632579017
Оставьте Худякова в раме, не могу я уже десяток лет смотреть на это безобразие в воротах нашей команды.
Ответить
zigbert
1632595889
До удаления Гилерме шла спокойная игра с небольшим преимуществом Локомотива. При игре в неравных составах пошла обоюдоострая игра с большим количеством моментов.Новичок Локомотива Худяков несколько раз спас ворота от опасных ударов.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+