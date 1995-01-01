Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Химками»; Гилерме удалили в начале второго тайма

    В девятом туре РПЛ «Локомотив» на выезде не сумел победить «Химки» – ничья 0:0.

    Москвичи с 53-й минуты играли вдесятером после удаления Гилерме. В воротах его заменил 17-летний дебютант Даниил Худяков.

    Набрав одно очко, команда Марко Николича поднялась на второе место в таблице чемпионата. «Химки» обошли «Ростов» и вышли на 14-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 64), Мирзов, Боженов, Адеми.

    «Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Бабкин (Худяков, 54), Баринов, Куликов, Магкеев (Анджорин, 81), Тикнизян, Марадишвили, Керк (Жемалетдинов, 75), Смолов (Рыбчинский, 75), Камано (Лисакович, 82).

    Предупреждения: Адеми, 33; Соколов, 65; Глушаков, 90+3 – Баринов, 25.

    Удаление: нет – Гилерме, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      Паровоз888 50 секунд назад

      Судью на мыло!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      OOOVVV. 2 минуты назад

      Ай да Химки !
      Похоже Локо сдулся, весь пар ушёл в свисток)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52113

      portero 4 минуты назад

      Неожиданный результат, был уверен в победе Локо....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5538

      mamba9090909 11 минут назад

      Нормально так, для Зенита, я имею ввиду.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      wobaekat 13 минут назад

      Судейство фееричное. Классика рпл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16990

      derrik2000 28 минут назад

      По-моему мнению, очень грубая игра со стороны обеих команд: по ногам соперников били, как косой косили, и никаким "упорством" такую грубость оправдать нельзя.
      Химки в первом тайме смотрелись очень плохо, точнее, Химок вообще в бОльшей части 1-го тайма не было видно: такие технические ошибки при приёмах-передачах мяча, думаю, делают только школьники младших классов в дворовом футболе.
      Думал, что во 2-м тайме Локо ТАКИЕ Химки просто "додавит" и забьёт пару-тройку.
      Увы.
      С Локомотивом, наверное, что-то в перерыве определённо случилось нехорошее.
      Ничем иным такие безобразные действия красно-зелёных я объяснить не могу.
      Какие-то немыслимые действия в середине поля. провалы обороны, что и привело в одном из моментов к удалению Маринада.
      Но нет худа без добра: впервые увидел в деле Худякова, который оставил очень и очень приятное впечатление.
      Настолько приятное, что я даже задался вопросом: а ЗАЧЕМ Локомотив, имея ТАКОГО Худякова, заключил контракт с Лантратовым???
      Зачем Локо два отличных вратаря?
      Кто из них будет вторым?
      Ладно.
      Пусть у Николича голова болит по этому поводу, тем более, что лучше иметь двух очень хороших киперов, чем как у нас: один после травмы набирает форму, а второй стал ПОЛНОЕ ФУФЛО! (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25219

      Боцман59rus 31 минуту назад

      _ Баринов молодец, до конца доиграл)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3500

      neim 33 минуты назад

      Ну вот, не успел тур начаться, а уже "нежданчик". Честно полагал, что Локомотив, хоть и в гостях, но все же должен был обыграть Химки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21809

      slavutiq70 34 минуты назад

      Походу у Зенита нет конкурентов в этом сезоне ...Печально что сезон закончен ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12006

      ilichkadr 37 минут назад

      С такой игрой в Торино делать нечего. Порвут как Тузик грелку.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67581
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru