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Судьи
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Материалы

Химки - Локомотив

25.09.2021, Суббота, 14:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 9 тур Химки - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
17 декабря, четверг 18:00 Химки 3:2 Локомотив
10 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Химки
Россия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
21 сентября, среда 20:00 Химки 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Химки 1:3 Локомотив
1 тур
14 марта, суббота 16:30 Локомотив 1:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Локомотив 0:2 Химки
11 тур
16 мая, пятница 18:00 Химки 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
18 июля, среда 19:00 Химки 1:2 Локомотив
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr 25 сентября 2021, 15:46

    Похоже, что Локо теряет очки. Гиля постарался.

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