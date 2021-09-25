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Химки - Локомотив
Химки - Локомотив: обзор матча 25 сентября 2021
Химки
25.09.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Локомотив
Желтая карточка
Д. Глушаков
90'
+3
82'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Камано
81'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
С. Магкеев
79'
Травма
С. Магкеев
75'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Смолов
75'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Керк
Желтая карточка
А. Соколов
65'
Замена
А. Соколов
️️️️
И. Кухарчук
64'
54'
Замена
Д. Худяков
️️️️
С. Бабкин
53'
Красная карточка
Гилерме
Желтая карточка
К. Адеми
33'
25'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛАЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
25
Филип Дагерстол
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЛФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Химки
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-2-1-1-2
22
Лантратов
15
Тихий
25
Филин
15
Данилкин
87
Боженов
30
Идову
25
Дагерстол
88
Глушаков
44
Кухарчук
27
Мирзов
9
Адеми
3-1-4-1-1
1
Гилерме
45
Сильянов
27
Магкеев
21
Тикнизян
6
Баринов
25
Куликов
22
Марадишвили
6
Бабкин
40
Камано
9
Керк
90
Смолов
44
Кухарчук
18
Соколов
18
Соколов
44
Кухарчук
9
Керк
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
9
Керк
6
Бабкин
53
Худяков
53
Худяков
6
Бабкин
90
Смолов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
90
Смолов
40
Камано
99
Лисакович
99
Лисакович
40
Камано
27
Магкеев
18
Анджорин
18
Анджорин
27
Магкеев
Остались в запасе
Химки
Локомотив
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Химки - Локомотив
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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