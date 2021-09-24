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Литвинов: «Скоро у «Спартака» попрут победы»

24 сентября 2021, 17:26
17

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил уверенность, что кризис команды подходит к концу.

– Почему на старте сезона «Спартак» не смог порадовать своих болельщиков стабильными результатами?

– Это точно не связано с тем, что кто-то в команде перестал отдаваться в полной мере. Каждый максимально старается на тренировках и выкладывается в играх. Мы приходим в раздевалку и буквально падаем, потому что отдаем игре все силы.

Но мяч, к сожалению, не идет в ворота. Когда я играл в Академии, у нас тоже случались тяжелые времена. И у «Спартака-2» в прошлом сезоне были большие проблемы, команда могла даже вылететь из ФНЛ.

У всех и в личной жизни, и на работе бывают неудачные периоды. Уверен, что скоро победы попрут!

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Команда проиграла 7 из 11 матчей в новом сезоне.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (17)
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Axe111
1632494534
))))))))))
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slavа0508
1632494550
Боюсь . что многие болельщики просто не доживут до тех времён ...
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derrik2000
1632494717
"Мы приходим в раздевалку и буквально падаем, потому что отдаем игре все силы." А чё так? Глядя на то, как неторопливо, с ленцой игрочишки передвигаются по полю, после слов Литвинова делаю вывод, что Руй всё таки слабо повёл предсезонку в части повышения выносливости.
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piligrim1986
1632494934
"Как жаль, что жить в эту пору чудесную уж не придется ни мне, ни тебе...
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vladimir-7
1632494987
Федун тоже надеется, потому что пришел португальский Перейра в помощь португальцу Витории, так что все судьи Лёней схвачены полностью.
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Блямба
1632497777
Попрут победы судьи,конкуренты и враги... беги,Спартак,беги... Уже не видно никому ни зги. Из-за словесно-пафосной пурги. Так просто ...игра слов необдуманно сказанных юношей,которому рано излагать свои мысли,кроме как на поле.
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BRO_football
1632499181
Попрут? Когда Спартак будет играть так хорошо, что о нём можно было сказать, что у него победы попёрли? Уже лет 20 фанаты ждут этого времени, не считая чемпионского сезона с Каррерой.
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NewLife
1632499442
Чтобы у Спартака "поперли" победы, надо кое кого попереть из Спартака, что пока нереально.
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oyabun
1632507959
Ну всё звезда ньюсмедиа теперь! Как же! Целый матч за Спартак.
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IVANRUS777
1632525681
Ну а что он должен был сказать:"Мы не понимаем, что будет дальше, но скорее всего продолжим серию поражений с Уфой, потому что от безысходности тренер ставит меня в состав и центр поля заметно проседает и теряет в качестве футбола. А вообще у нас в клубе бардак полный. Скорее всего тренерский штаб отправится в том же направлении, что и спортивный директор, руководитель медиа службы, переводчик, руководитель селекционного отдела, хорошо хоть зарплата исправно падает на карту"? Так что лучше пусть верит в лучшее) Хотя бы веру у нас отнять нельзя.
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