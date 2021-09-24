Литвинов: «Скоро у «Спартака» попрут победы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил уверенность, что кризис команды подходит к концу.
– Почему на старте сезона «Спартак» не смог порадовать своих болельщиков стабильными результатами?
– Это точно не связано с тем, что кто-то в команде перестал отдаваться в полной мере. Каждый максимально старается на тренировках и выкладывается в играх. Мы приходим в раздевалку и буквально падаем, потому что отдаем игре все силы.
Но мяч, к сожалению, не идет в ворота. Когда я играл в Академии, у нас тоже случались тяжелые времена. И у «Спартака-2» в прошлом сезоне были большие проблемы, команда могла даже вылететь из ФНЛ.
У всех и в личной жизни, и на работе бывают неудачные периоды. Уверен, что скоро победы попрут!
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Команда проиграла 7 из 11 матчей в новом сезоне.
Источник: Официальный сайт «Спартака»