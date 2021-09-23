Газизов: «Спартак» – принципиальный соперник? Нет, конечно!»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Матч за очки! «Спартак» – для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным», – сказал Газизов.