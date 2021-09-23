Газизов: «Спартак» – принципиальный соперник? Нет, конечно!»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Матч за очки! «Спартак» – для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным», – сказал Газизов.
- «Спартак» примет «Уфу» в субботу, 25 сентября.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- Клуб должен выплатить ему почти 400 миллионов рублей неустойки за разрыв контракта.
Источник: «Спорт-Экспресс»