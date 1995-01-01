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    Газизов: «Спартак» – принципиальный соперник? Нет, конечно!»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Матч за очки! «Спартак» – для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным», – сказал Газизов.

    • «Спартак» примет «Уфу» в субботу, 25 сентября.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Клуб должен выплатить ему почти 400 миллионов рублей неустойки за разрыв контракта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nonnapkt5vo 58 минут назад

      Тут кто-то хочет сeкс с студенткой 3 курса? Я хорошо прыгаю на члене и делаю хороший минeт В замен хочу чтобы парень мне лизал aнус. Писать в приват--- https://me.sv/id373472

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      Рейтинг: +300

      alefreddy 1 час назад

      после получения огромной суммы конечно не соперник

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      Рейтинг: +956

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Свиньи для многих клубов поставщики очков. Жду не дождусь, когда этих аутсайдеров будет окучивать Зенит. Гыгыгы

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