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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    РФС – о пяти сейвах вратаря «Уфы» Кузнецова в серии пенальти: «Это нужно видеть. Браво»

    РФС отреагировал на успешную игру вратаря «Уфы» Алексея Кузнецова в серии пенальти матча группового этапа Кубка России против «Легиона» (1:1, 2:0 по пенальти). Голкипер отразил все удары.

    «Пять послематчевых пенальти вытащил вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов в матче второго тура элитного раунда Кубка России против «Легиона». Это нужно видеть. Браво, Алексей», – написал РФС.

    • 25-летний Кузнецов стоит 450 тысяч евро.
    • Он пришел в «Уфу» летом из брянского «Динамо».
    • В сезоне РПЛ Кузнецов на поле не выходил.

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    Источник: твиттер РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +52028

      portero 35 минут назад

      при таких раскладах надо было выше бить, но игроки Уфы тоже не забивали разок, раз так много били???

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      Рейтинг: +10316

      житель СПб 46 минут назад

      Вот это да! Молодец.

      1
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      Рейтинг: -876

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Щас Кафанов скажет ---Жалко что в расширенный список сборной нельзя вызвать 15 вратарей. Пятнадцатым вызвал бы Кузнецова.

      4
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      Рейтинг: +1230

      vmonomah17 > Вот оно чё Михалыч 36 минут назад

      Кафанов сидел в ресторане и увидел Кузнецова за соседним столиком. У Кузнецова случайно со стола начал падать стакан, и он его поймал. Кафанов решил его сразу в сборную позвать)))

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