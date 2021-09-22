РФС – о пяти сейвах вратаря «Уфы» Кузнецова в серии пенальти: «Это нужно видеть. Браво»

РФС отреагировал на успешную игру вратаря «Уфы» Алексея Кузнецова в серии пенальти матча группового этапа Кубка России против «Легиона» (1:1, 2:0 по пенальти). Голкипер отразил все удары.

«Пять послематчевых пенальти вытащил вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов в матче второго тура элитного раунда Кубка России против «Легиона». Это нужно видеть. Браво, Алексей», – написал РФС.

25-летний Кузнецов стоит 450 тысяч евро.

Он пришел в «Уфу» летом из брянского «Динамо».

В сезоне РПЛ Кузнецов на поле не выходил.