РФС – о пяти сейвах вратаря «Уфы» Кузнецова в серии пенальти: «Это нужно видеть. Браво»

при таких раскладах надо было выше бить, но игроки Уфы тоже не забивали разок, раз так много били???
РФС отреагировал на успешную игру вратаря «Уфы» Алексея Кузнецова в серии пенальти матча группового этапа Кубка России против «Легиона» (1:1, 2:0 по пенальти). Голкипер отразил все удары.
«Пять послематчевых пенальти вытащил вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов в матче второго тура элитного раунда Кубка России против «Легиона». Это нужно видеть. Браво, Алексей», – написал РФС.
- 25-летний Кузнецов стоит 450 тысяч евро.
- Он пришел в «Уфу» летом из брянского «Динамо».
- В сезоне РПЛ Кузнецов на поле не выходил.
Один из ударов исполнял голкипер «Легиона» – Кузнецов отбил. Но судьи назначил повторный удар, посчитав, что вратарь «Уфы» слишком далеко вышел из ворот.Во второй раз голкипер махачкалинской команды пробил в противоположный угол, но Кузнецов все равно потащил.— РФС (@rfsruofficial) September 22, 2021