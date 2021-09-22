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  • Кубок России. «Крылья Советов» забили десять голов «Знамени». 16-летний Пиняев оформил дубль

Кубок России. «Крылья Советов» забили десять голов «Знамени». 16-летний Пиняев оформил дубль

22 сентября 2021, 17:49
12

«Крылья Советов» разгромили «Знамя» (10:0) на выезде в матче группового этапа Кубка России.

Дубль оформил нападающий Сергей Пиняев – это его первые голы в самарском клубе.

Хет-трик оформил Дмитрий Цыпченко, Иван Сергеев сделал дубль.

Кубок России. Группа 9. 2-й тур

Знамя (Ногинск) – Крылья Советов (Самара) – 0:10 (0:4)

Голы: 0:1 – Липовой, 8; 0:2 – Цыпченко, 20; 0:3 – Пиняев, 22; 0:4 – Пиняев, 30; 0:5 – Цыпченко, 64; 0:6 – Цыпченко, 71; 0:7 – Якуба, 77; 0:8 – Сергеев, 83; 0:9 – Сергеев, 85; 0:10 – Бейл, 90.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Крылья Советов Красное Знамя Пиняев Сергей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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slavа0508
1632322621
Молодцы Крылышки !!!
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paracetamol
1632322705
КС разбушевался. Но Зенит вам все равно пипюлей запипюлит!
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Nevskij
1632323004
Да... Эпичненько вышло. Понятно, что разница в классе большая. Даже при условии, что КС играли полурезервным составом. Приятно смотреть на желание играть и побеждать. Поэтому Крылья с заслуженной победой!
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Veronika69
1632325191
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JTherry
1632325933
КС разорвали Знамя...) молодцы!
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ArReal
1632327105
Бейл рубит в КС?))
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Sviro
1632329027
Пошто детишек обидели? )) С другой стороны, можно рассматривать, как тренировку !!! Отработали удары в створ!! С победой, однако!
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zigbert
1632329272
Можно только поздравить Крылышки с таким рекордным счетом.
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