Кубок России. «Крылья Советов» забили десять голов «Знамени». 16-летний Пиняев оформил дубль

«Крылья Советов» разгромили «Знамя» (10:0) на выезде в матче группового этапа Кубка России.

Дубль оформил нападающий Сергей Пиняев – это его первые голы в самарском клубе.

Хет-трик оформил Дмитрий Цыпченко, Иван Сергеев сделал дубль.

Кубок России. Группа 9. 2-й тур

Знамя (Ногинск) – Крылья Советов (Самара) – 0:10 (0:4)

Голы: 0:1 – Липовой, 8; 0:2 – Цыпченко, 20; 0:3 – Пиняев, 22; 0:4 – Пиняев, 30; 0:5 – Цыпченко, 64; 0:6 – Цыпченко, 71; 0:7 – Якуба, 77; 0:8 – Сергеев, 83; 0:9 – Сергеев, 85; 0:10 – Бейл, 90.

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