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    Кубок России. «Крылья Советов» забили десять голов «Знамени». 16-летний Пиняев оформил дубль

    «Крылья Советов» разгромили «Знамя» (10:0) на выезде в матче группового этапа Кубка России.

    Дубль оформил нападающий Сергей Пиняев – это его первые голы в самарском клубе.

    Хет-трик оформил Дмитрий Цыпченко, Иван Сергеев сделал дубль.

    Кубок России. Группа 9. 2-й тур

    Знамя (Ногинск) – Крылья Советов (Самара) – 0:10 (0:4)

    Голы: 0:1 – Липовой, 8; 0:2 – Цыпченко, 20; 0:3 – Пиняев, 22; 0:4 – Пиняев, 30; 0:5 – Цыпченко, 64; 0:6 – Цыпченко, 71; 0:7 – Якуба, 77; 0:8 – Сергеев, 83; 0:9 – Сергеев, 85; 0:10 – Бейл, 90.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +89585

      zigbert 8 минут назад

      Можно только поздравить Крылышки с таким рекордным счетом.

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      Рейтинг: +1552

      Sviro 12 минут назад

      Пошто детишек обидели? )) С другой стороны, можно рассматривать, как тренировку !!! Отработали удары в створ!! С победой, однако!

      0
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      Рейтинг: +4241

      AtticusFinch 44 минуты назад

      Бейл рубит в КС?))

      0
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      Рейтинг: +2198

      tarasofka 52 минуты назад

      как будто со спартаком играли

      1
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      Рейтинг: +17014

      JTherry 1 час назад

      КС разорвали Знамя...) молодцы!

      1
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      Рейтинг: +164

      Nevskij 1 час назад

      Да... Эпичненько вышло. Понятно, что разница в классе большая. Даже при условии, что КС играли полурезервным составом. Приятно смотреть на желание играть и побеждать. Поэтому Крылья с заслуженной победой!

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      Рейтинг: +12786

      Skull_Boy > Nevskij 7 минут назад

      Основной состав, только без вратаря, теперь называется у нас полурезерв

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      Рейтинг: +13217

      paracetamol 1 час назад

      КС разбушевался. Но Зенит вам все равно пипюлей запипюлит!

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      Рейтинг: +1922

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Второй Месси, Роналду, Пеле (нужное подчеркнуть).

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      Рейтинг: +7132

      Fusballer > Радио1000шумеров 1 час назад

      Дзюба!

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      Рейтинг: +52024

      portero > Fusballer 30 минут назад

      не он малыш и легкий, маленький, никак не Дзюба , пусть лучше как Шава будет....

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      Рейтинг: +21743

      slavutiq70 1 час назад

      Молодцы Крылышки !!!

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