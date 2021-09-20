Карпин – о Словакии и Словении: «Это хорошие и добротные сборные. Они на нашем уровне»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о соперниках национальной команды в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

8 октября Россия примет Словакию.

11 октября сборная сыграет на выезде со Словенией.

«Мы, конечно, изучали их еще до сентябрьских матчей. Уже тогда смотрели на них плюс добавили эти три игры в сентябре. Мы все разобрали.

Впечатления? Скажем так, разные. Это хорошие и добротные сборные. Это не Франция, не Испания. Но как я уже говорил – мы никого не сильнее и не слабее. Они на нашем уровне», – сказал Карпин.

Карпин объяснил вызов Глушакова в сборную впервые с 2018 года

Карпин: «Агаларов может не попасть в сборную. В окончательном списке на будет 5-7 человек»

Карпин: «Возможно, Дзюба будет одним из капитанов сборной»