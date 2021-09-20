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    Карпин – о Словакии и Словении: «Это хорошие и добротные сборные. Они на нашем уровне»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о соперниках национальной команды в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

    «Мы, конечно, изучали их еще до сентябрьских матчей. Уже тогда смотрели на них плюс добавили эти три игры в сентябре. Мы все разобрали.

    Впечатления? Скажем так, разные. Это хорошие и добротные сборные. Это не Франция, не Испания. Но как я уже говорил – мы никого не сильнее и не слабее. Они на нашем уровне», – сказал Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2021 21:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +28060

      VVM1964 38 минут назад

      Буду рад 4 - ом очкам по итогам этих матчей .

      0
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      Рейтинг: +9502

      Cleaner 2 часа назад

      На нашем уровне Кипр и Мальта. К Словакии и Словении нашей команде нужно готовится так, как раньше готовились к Франции или Германии...

      0
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      Рейтинг: +13150

      paracetamol 2 часа назад

      На твоем уровне Кипр и Греция.

      0
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      Рейтинг: +10287

      житель СПб 2 часа назад

      Они на нашем уровне... Но играют в футбол искреннее, более старательно.

      0
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      Рейтинг: +2977

      aaaaahhhh 2 часа назад

      они вас обыграют.

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