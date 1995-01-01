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    Карпин: «Агаларов может не попасть в сборную. В окончательном списке на будет 5-7 человек»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в национальную команду.

    «Характеристика Агаларова? Много забивает. Тюкавин и Агаларов не вызваны в сборную, они в расширенном списке. В окончательном списке не будет 5-7 человек. Агаларова заметили, поэтому попал в список.

    Он, может, сейчас забьет 5 голов и останется в списке. А может быть как Тюкавин, который не попал вчера в состав, не попадет в сборную», – сказал Карпин.

    • Агаларов впервые получил вызов в сборную России.
    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1240

      EcioAuditore 47 минут назад

      Че за грамотей писал заголовок?

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