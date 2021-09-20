Карпин: «Агаларов может не попасть в сборную. В окончательном списке на будет 5-7 человек»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в национальную команду.

«Характеристика Агаларова? Много забивает. Тюкавин и Агаларов не вызваны в сборную, они в расширенном списке. В окончательном списке не будет 5-7 человек. Агаларова заметили, поэтому попал в список.

Он, может, сейчас забьет 5 голов и останется в списке. А может быть как Тюкавин, который не попал вчера в состав, не попадет в сборную», – сказал Карпин.

Агаларов впервые получил вызов в сборную России.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

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