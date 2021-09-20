Зиньковский – о вызове в сборную: «Я обалдел! Сейчас лежу и не понимаю, что делать»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Е-моe, я сейчас в шоке сижу. Я вообще ничего не знал об этом. У нас сегодня выходной: сидел, кушал… Вдруг мне написали: «Поздравляем и смайлики».

Вначале ничего не понял. Вслед залетает ещe сообщение, но уже с флагами сборной России. Я продолжаю ничего не понимать. Наконец написали: «В расширенном!». Я обалдел! Встал из-за стола… Находился в шоке! Сейчас лежу и не понимаю, что делать.

Конечно, не ожидал такого поворота. Но скрывать не буду, очень рад! Сейчас сразу же наберу родителям. Наверное, они ещe ничего не знают… Хотя, думаю, бабушка первая всем позвонит и расскажет — она следит за российским футболом», – сказал Зиньковский.

Зиньковский впервые получил вызов в сборную России.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022