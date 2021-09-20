Зиньковский и Агаларов впервые вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В состав попали полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Они впервые получили вызов в сборную России.
- Агаларов – лучший бомбардир этого сезона РПЛ с 8 голами в 8 матчах.
- Зиньковский сделал 3 ассиста в 8 матчах РПЛ.
- Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
- Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
Источник: Бомбардир.ру