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    Зиньковский и Агаларов впервые вызваны в сборную России

    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В состав попали полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Они впервые получили вызов в сборную России.

    • Агаларов – лучший бомбардир этого сезона РПЛ с 8 голами в 8 матчах.
    • Зиньковский сделал 3 ассиста в 8 матчах РПЛ.
    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

    Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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