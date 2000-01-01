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    Чалов, Фернандес и Набабкин – в старте ЦСКА. Литвинов, Кофрие и Промес выйдут у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 8-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол, Фернандес, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Заболотный, Чалов.

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Жиго, Айртон, Кофрие, Умяров, Литвинов, Промес, Понсе, Ларссон.

    • Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
    • «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ, ЦСКА – 9-й.

    Хендрикс не сыграет с ЦСКА из-за травмы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии16
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      Рейтинг: +195

      egor tikhonov 9 минут назад

      5 защитников 2 опорника 3 нападающих. ОСКАР тому,кто придумал эту тактику. наслаждаюсь футболом(((((

      0
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      Рейтинг: +4916

      maygli 47 минут назад

      Создается впечатление, что спартаковцы не знают, что делать, когда у них мяч.
      Без мяча они играют лучше, но как только мяч у них, сразу какая-то растерянность. Куда бежать, кому отдать , передерживают мяч, водятся, пинают друг другу, мысли ноль.

      0
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      Рейтинг: +10170

      NewLife 1 час назад

      Дерьмовая игра обеих команд на тему, кто больше ошибется.

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      Рейтинг: +385

      rattyboy 1 час назад

      Лошадки, вперёд

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      Рейтинг: +456

      вальтер79 1 час назад

      по ходу будет ничейка в великом дерби рпл))))))

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      Рейтинг: +2739

      ySS 2 часа назад

      Чего разнылись, КБ?
      У скакунов дела не лучше, а они не ноют.

      0
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      Рейтинг: +1772

      spam2009 2 часа назад

      Да уж. Все больше и больше не хочется смотреть наш футбол

      1
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      Рейтинг: +2622

      Derzkiy1 2 часа назад

      Когда эти команды в середине таблицы, накал матча отсутствует

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      Рейтинг: +6941

      Старикан > Derzkiy1 2 часа назад

      Ты сам-то понял, что написал? Накал этого дерби был, есть и будет всегда! И не важно кто на каком месте!

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      Рейтинг: +11687

      Hektor 84 2 часа назад

      Вперед Спартак!!! Порвем конюшню!

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      Рейтинг: +29348

      oyabun 2 часа назад

      Я что то не понял. Против ЦСКА мы в середину поля выставили Умярова и Литвинова?!!! Есть же Игнатов, Хендриксен. Витория совсем долбанулся? Результат к моему огромному сожалению, очевиден. Витория - не хочешь тренировать команду - подай в отставку, но зачем же делать это таким извращенным способом, через сплошную череду поражений? Ах, да, вангую он еще по ходу игры Ломовицкого на замену выпустит.

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      Рейтинг: +982

      Sky Spartak > oyabun 2 часа назад

      Игнатов больше 10-ка.
      Хендрикса видел в игре... ? Я лично нет..пусть лучше Литвинов играет.

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      Рейтинг: +16910

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      По-моему, из-за непрекращающихся дрязг в клубе Витория совсем "потерялся"... (((

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      Рейтинг: +16910

      derrik2000 > Sky Spartak 2 часа назад

      Именно ТАК.

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      Рейтинг: +29348

      oyabun > Sky Spartak 2 часа назад

      На что способны Игнатов и Хендрикс мы все видели. Игры не портят. А Литвинов - игрок Спартака-2 и против ЦСКА он никак не потянет.

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      Рейтинг: +10170

      NewLife > oyabun 51 минуту назад

      У Хендрикса травма. Но центра поля у Спартака нет, ты прав. Играют медленно поперек и не точно, тяжело такое смотреть.

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