Чалов, Фернандес и Набабкин – в старте ЦСКА. Литвинов, Кофрие и Промес выйдут у «Спартака»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 8-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол, Фернандес, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Заболотный, Чалов.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Жиго, Айртон, Кофрие, Умяров, Литвинов, Промес, Понсе, Ларссон.
- Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
- «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ, ЦСКА – 9-й.
Хендрикс не сыграет с ЦСКА из-за травмы
Источник: сайт РПЛ