Хендрикс не сыграет с ЦСКА из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс пропустит матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА из-за травмы, сообщает пресс-служба красно-белых.

В столичном дерби также не сыграют Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе.

Зобнин пропустит около месяца из-за травмы икроножной мышцы, полученной в игре с «Легией«.

В конце августа сообщалось, что Мелкадзе пропустит месяц из-за стрессовой травмы.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

Чалов, Фернандес и Набабкин – в старте ЦСКА. Литвинов, Кофрие и Промес выйдут у «Спартака»