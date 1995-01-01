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    Хендрикс не сыграет с ЦСКА из-за травмы

    Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс пропустит матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА из-за травмы, сообщает пресс-служба красно-белых.

    В столичном дерби также не сыграют Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе.

    Чалов, Фернандес и Набабкин – в старте ЦСКА. Литвинов, Кофрие и Промес выйдут у «Спартака»

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    Источник: твиттер «Спартака»

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