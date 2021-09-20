Хендрикс не сыграет с ЦСКА из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс пропустит матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА из-за травмы, сообщает пресс-служба красно-белых.
В столичном дерби также не сыграют Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе.
- Зобнин пропустит около месяца из-за травмы икроножной мышцы, полученной в игре с «Легией«.
- В конце августа сообщалось, что Мелкадзе пропустит месяц из-за стрессовой травмы.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
Чалов, Фернандес и Набабкин – в старте ЦСКА. Литвинов, Кофрие и Промес выйдут у «Спартака»
Источник: твиттер «Спартака»