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    В сборную России вызваны 7 игроков «Зенита» и 5 футболистов «Локомотива»

    Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В расширенный список вошли семь футболистов «Зенита» (Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артeм Дзюба) и пять игроков «Локомотива» (Гилерме, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов).

    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
    • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13111

      paracetamol 23 минуты назад

      Признал, что-ли, что Зенит-чемпион!

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