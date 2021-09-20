В сборную России вызваны 7 игроков «Зенита» и 5 футболистов «Локомотива»

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В расширенный список вошли семь футболистов «Зенита» (Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артeм Дзюба) и пять игроков «Локомотива» (Гилерме, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов).
- Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
- Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
- ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
Источник: Бомбардир.ру