Почеттино – после инцидента с Месси: «Замены – ответственность тренера, нравится это кому-то или нет»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал реакцию нападающего Лионеля Месси на свою замену во втором тайме игры шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

34-летний футболист отказался пожать руку аргентинскому специалисту.

«Все знают, что у нас много отличных игроков. Наша задача – выбрать подходящих футболистов до матча и во время него. При этом учитываются интересы как всей команды, так и каждого игрока.

Решения могут быть правильными или нет, но это ответственность тренера – нравится это кому-то или нет.

Я спросил Месси, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет», – сказал Почеттино.

После замены Месси «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Лиона».

У форварда нет результативных действий в 3 первых матчах за парижан.