Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Почеттино – после инцидента с Месси: «Замены – ответственность тренера, нравится это кому-то или нет»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал реакцию нападающего Лионеля Месси на свою замену во втором тайме игры шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

    34-летний футболист отказался пожать руку аргентинскому специалисту.

    «Все знают, что у нас много отличных игроков. Наша задача – выбрать подходящих футболистов до матча и во время него. При этом учитываются интересы как всей команды, так и каждого игрока.

    Решения могут быть правильными или нет, но это ответственность тренера – нравится это кому-то или нет.

    Я спросил Месси, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет», – сказал Почеттино.

    • После замены Месси «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Лиона».
    • У форварда нет результативных действий в 3 первых матчах за парижан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:32
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7087

      Fusballer 3 минуты назад

      "Великий" Месси сдулся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      Semargl18 8 минут назад

      Лёня тут не барса... тут на тренера давить не получится..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21505

      slavutiq70 26 минут назад

      Всегда хотелось посмотреть на Месси и Роналдо в других чемпионатах . что бы понять кто же сильней . ответ стал очевиден ...для Роналдо всё равно в каком чемпионате играть везде клепает голы ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Soccerdealer63 48 минут назад

      Мы все долго гадали уйдёт или нет Месси из Примеры... Сравнивали его "великую" биографию в одном чемпионате с кардинально другой спортивной тернистой "дорожной картой" Роналду...
      Мы пытались угадать, что именно держит Месси в Барселоне и, не захочет ли он " на посошок" своей карьеры попробоваться в чемпионате ПОСИЛЬНЕЕ... Как Кришьтану..., например...
      Теперь всё стало известным и понятным: в Барсе Лионеля держали только бабки и он никогда ни в какой более сильный чемпионат не собирался и уже не соберётся!)))
      Понятно, что если у него даже в мусорном французском турнире не заладится...КАК ЭТО ЕГО БУДЕТ НЕРВИРОВАТЬ!))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      111ax 1 час назад

      было достаточно времени чтобы что-то результативное сделать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1093

      Alex Y 1 час назад

      Скоро на лавке будет сидеть)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Мася_1989 1 час назад

      Вышел из зоны комфорта. Посмотрим что будет дальше.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89488
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67541
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru