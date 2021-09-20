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  • Почеттино – после инцидента с Месси: «Замены – ответственность тренера, нравится это кому-то или нет»

Почеттино – после инцидента с Месси: «Замены – ответственность тренера, нравится это кому-то или нет»

20 сентября 2021, 09:32
14

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал реакцию нападающего Лионеля Месси на свою замену во втором тайме игры шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

34-летний футболист отказался пожать руку аргентинскому специалисту.

«Все знают, что у нас много отличных игроков. Наша задача – выбрать подходящих футболистов до матча и во время него. При этом учитываются интересы как всей команды, так и каждого игрока.

Решения могут быть правильными или нет, но это ответственность тренера – нравится это кому-то или нет.

Я спросил Месси, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет», – сказал Почеттино.

  • После замены Месси «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Лиона».
  • У форварда нет результативных действий в 3 первых матчах за парижан.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Лион Месси Лионель Почеттино Маурисио
Комментарии (14)
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Мася_1989
1632120011
Вышел из зоны комфорта. Посмотрим что будет дальше.
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Alex Y
1632120758
Скоро на лавке будет сидеть)
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111ax
1632121140
было достаточно времени чтобы что-то результативное сделать
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Soccerdealer63
1632122312
Мы все долго гадали уйдёт или нет Месси из Примеры... Сравнивали его "великую" биографию в одном чемпионате с кардинально другой спортивной тернистой "дорожной картой" Роналду... Мы пытались угадать, что именно держит Месси в Барселоне и, не захочет ли он " на посошок" своей карьеры попробоваться в чемпионате ПОСИЛЬНЕЕ... Как Кришьтану..., например... Теперь всё стало известным и понятным: в Барсе Лионеля держали только бабки и он никогда ни в какой более сильный чемпионат не собирался и уже не соберётся!))) Понятно, что если у него даже в мусорном французском турнире не заладится...КАК ЭТО ЕГО БУДЕТ НЕРВИРОВАТЬ!))))
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slavа0508
1632123590
Всегда хотелось посмотреть на Месси и Роналдо в других чемпионатах . что бы понять кто же сильней . ответ стал очевиден ...для Роналдо всё равно в каком чемпионате играть везде клепает голы ...
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Semargl18
1632124671
Лёня тут не барса... тут на тренера давить не получится..
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Fusballer
1632124976
"Великий" Месси сдулся.
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сутулая собака и лисы
1632128770
и вот этому говну выдали 6 золотых мячей. не Хави и не Иньтесте, которые сделали имя Барселоне и сб. Испании в 2010-х, а вот этому аутисту-карлику.
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DOCTOR PENALTY
1632129130
Париж, ты рад, что всё говно из Барселоны переместилось к тебе?...
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Garrincha58
1632130125
ну да куда там какой то тренер, я же с другой планеты звезда, а может он боится корону поймать
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