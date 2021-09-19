Почеттино – после инцидента с Месси: «Замены – ответственность тренера, нравится это кому-то или нет»

"Великий" Месси сдулся.
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал реакцию нападающего Лионеля Месси на свою замену во втором тайме игры шестого тура Лиги 1 против «Лиона».
34-летний футболист отказался пожать руку аргентинскому специалисту.
«Все знают, что у нас много отличных игроков. Наша задача – выбрать подходящих футболистов до матча и во время него. При этом учитываются интересы как всей команды, так и каждого игрока.
Решения могут быть правильными или нет, но это ответственность тренера – нравится это кому-то или нет.
Я спросил Месси, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет», – сказал Почеттино.
- После замены Месси «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Лиона».
- У форварда нет результативных действий в 3 первых матчах за парижан.
«ПСЖ» победил, но решающий гол случился после замены МессиЛео не понравилось, что его меняют, и он даже не пожал руку Почеттино. Аргентинцу уже не очень комфортно в Париже? pic.twitter.com/7u64ZRPAg0— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021