Ба: «Молодые европейцы поедут в Россию не из-за денег, а из-за Рангника»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба считает, что благодаря Ральфу Рангнику «Локомотив» сможет привлечь перспективных футболистов из Европы.

– Известно, что в Европе российский чемпионат котируется так же, как китайский или турецкий – место для последнего или предпоследнего контракта. Это можно изменить?

– Конечно, все в жизни можно изменить! Бека-Бека вот приехал играть в Россию. Многие считают, что из-за денег, но на самом деле потому, что здесь – Ральф. И это делает «Локомотив» привлекательным для европейских ребят, подобным ему.

Все знают, что есть такой Набиль Кейта, которого купили за миллион, а продали за 17. Любой инвестор заинтересуется таким способом ведения селекции, и любой футболист.