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    Ба: «Молодые европейцы поедут в Россию не из-за денег, а из-за Рангника»

    Бывший нападающий «Челси» Демба Ба считает, что благодаря Ральфу Рангнику «Локомотив» сможет привлечь перспективных футболистов из Европы.

    – Известно, что в Европе российский чемпионат котируется так же, как китайский или турецкий – место для последнего или предпоследнего контракта. Это можно изменить?

    – Конечно, все в жизни можно изменить! Бека-Бека вот приехал играть в Россию. Многие считают, что из-за денег, но на самом деле потому, что здесь – Ральф. И это делает «Локомотив» привлекательным для европейских ребят, подобным ему.

    Все знают, что есть такой Набиль Кейта, которого купили за миллион, а продали за 17. Любой инвестор заинтересуется таким способом ведения селекции, и любой футболист.

    • В начале июля Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива».
    • Ба приехал в Москву для обучения в компании немецкого специалиста.
    • «Локо» идет третьим в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14331

      Garrincha58 3 минуты назад

      интересно сколько заплатили этому Ба что он так пиарит этого немца

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